Bakan Varank: Ekonomiye 130 milyon lira kazandırdık

ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ölçü veya tartı aletinin periyodik muayenesini sehven veya başka sebeplerle yaptırmayan esnafa getirilen muafiyet sayesinde 157 bin 658 tartı aletinin yeniden kullanıma girdiğini söyledi. Varank, "Esnafımız, bir kereye mahsus tanınan bu muafiyetten faydalandı. Bu düzenleme ile ekonomiye 130 milyon lira kazandırmış olduk" dedi.

Bakan Varank yaptığı yazılı açıklamada, 'Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda da yapılan değişiklik sayesinde 1 Aralık 2018 tarihi öncesinde ölçü veya tartı aletinin periyodik muayenesini sehven veya başka sebeplerle yaptırmayan esnafa muafiyet getirildiğini belirtti. Varank, ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlığı gidermeye dönük de ayrıca düzenleme yapıldığını ve bu durumda olan esnafa da 28 Mayıs'a kadar süre tanındığını ifade etti.

'BİR DEFAYA MAHSUS MUAFİYET İSTEDİLER'

Bakan Varank, esnafın çeşitli sebeplerle ölçü veya tartı aletinin muayene süresini geçirdiğini kaydederek, "Bu konuyla ilgili çeşitli zamanlarda ilgili ticaret odaları, esnaf odaları ve STK'lar Bakanlığımıza başvuruyordu. Söz konusu durumda olan ölçü aletlerinin ekonomiye kazandırılması için bir defaya mahsus muafiyet tanınmasını istiyorlardı" dedi.