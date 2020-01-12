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  4. Bakan Varank Ergan Dağı’nda gece kayağı yaptı

Bakan Varank Ergan Dağı’nda gece kayağı yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 09:42 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan’da Ergan Dağı’nda kar motoruyla çıktığı zirveden gece kayağı yaparak aşağı indi.Erzincan’da Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra gece saatlerinde Ergan Kayak Merkezi’ne çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan’da Ergan Dağı’nda kar motoruyla çıktığı zirveden gece kayağı yaparak aşağı indi.
Erzincan’da Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra gece saatlerinde Ergan Kayak Merkezi’ne çıktı. Kayak kıyafetlerini giyinen Bakan Varank, kar motoruyla Ergan Dağı’nın üst pistine çıktı. Kayak yaparak aşağı inen Bakan Varank, “Erzincan’dayız, burası can Erzincanımızın Ergan Dağı’ndayız. Türkiye’nin en güzel kayak pistlerinden bir tanesi. 15 kilometrelik pistlere sahip, aynı zamanda gece aydınlatması var. Gece saatlerinde vatandaşlarımız kayak yapıyor. Bugün Erzincan’a bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Vekillerimiz ve valimiz dediler ki ’Bakanım pistimizde bir kaymayı denerseniz biz şehrimizi kayak açısından da tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya tanıtmak istiyoruz. Siz bu kayağı yaparsanız gündem olabiliriz.’ Ben de Erzincan için kendimi feda ettim. Hayatımda ikinci defa ayağıma bir kayak takıyorum. Yukarısı benim açımdan biraz dik olduğu için biraz daha aşağı taraflardan, çok dik olmayan yerlerden kaymış oldum. Ben Erzincanımızın bu özelliğini bilmiyordum. Bugün itibarı ile bunu da öğrenmiş oldum. Havaalanına 12 dakika mesafede Türkiye’nin en güzel pistlerinden bir tanesi Erzincan’da. Ben bütün vatandaşlarımızı, tüm Türkiye’yi Erzincan’a davet ediyorum. Gelsinler bu şehrin güzel kültürlerinden yararlansınlar, hem de kayak merakları varsa turizmle ilgili burayı kullanabilirler. Ben ilk defa Sarıkamış’ta 15 dakika ayağıma kayakları almıştım. İkinci defa burada yapıyorum. Hocamız burada bana yardımcı olmaya çalıştı. Biraz heyecanlandım, çünkü yukarı taraf benim için oldukça dikti ama aşağı tarafta kendi cesaretimi topladım ve Erzincan için bu denemeyi yapmış oldum” diye konuştu.
Kayak merkezinde eşi Esra Varank ile fotoğraf da çektiren Bakan Varank, vatandaşların yoğun sevgi seliyle karşılaştı. Bakan Varank, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri geri çevirmedi. Bakan Varank’a Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız da eşlik etti.

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