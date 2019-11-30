Bakan Varank: Ergene, ülkemizin en büyük çevre projelerinden biri

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,(DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar ile Ergene Nehri'nin temizliğinde kullanılan yerli tünel açma makinesinin ülkeye döviz kazandırma, cari açığın azaltılmasına katkı sunacağını söyledi. Varank, "Ergene projesi ülkemizin en büyük çevre projelerinden bir tanesi. Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Türkiye'nin en büyük çevre projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütüyoruz" dedi.

Bakan Mustafa Varank, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde inşaatı devam eden ve E-Berk Tünel Teknolojileri A.Ş.'nin geliştirdiği yerli tünel açma makinası Lale’nin kullanıldığı tünelde incelemelerde bulundu. Yerli tünel açma makinesinin Türkiye'nin en büyük çevre projesinde tünel kazmak için kullanıldığını belirten Bakan Varank, "Hem ülkemize döviz kazandırıcı bir hizmet hem de cari açığın azaltılmasına katkı sunacak. Firmamız bunun ihracatını da gerçekleştirebiliyor. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin ana unsuru yüksek katma değerli ürünlerle kalkınan bir Türkiye'yi yakalamak, bu manada önemli bir proje. Ergene projesi ülkemizin en büyük çevre projelerinden bir tanesi. Ergene Nehri'ndeki kirliliği azaltmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile beraber, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Türkiye’nin en büyük çevre projesini Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yürütüyoruz. O proje kapsamında derin deşarj atık suların arıtılmış atık suların derin deşarjı için kullanılan tünellerden birisini ziyaret ettik. Yerli tünel açma makinesi Türkiye'nin en büyük çevre projesinde tünel kazmak için kullanılıyor. Hep beraber tünelin içine girdik. Biraz sıcak ve rahatsızlık verici bir havası olsa da 120 metre kadar ilerledik. Orada çalışan işçi kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Hem oradaki emekçilerle selamlaşma fırsatı bulduk hem de yerli ve milli olarak bir kaç ülkenin üretebildiği teknolojinin burada kullanılması hepimizi mutlu etti, gurur duyduk. İnşallah Ergene Projesi'ni de 2020'nin sonuna kadar önemli ölçüde tamamlayarak nehrimizdeki su kalitesini yükseltmek istiyoruz. İnşallah bu projeyi de bir hal yoluna koyup tamamlamış olacağız, zaten son aşamalara geldi" dedi.