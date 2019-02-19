Bakan Varank esnafı ziyaret edip, şalgam suyu içti

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da ziyaret ettiği esnaftan yerel seçimde oy isteyip, kendisine ikram edilen şalgam suyu içti.
Bir dizi toplantı ve ziyarete katılmak üzere kente gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk olarak Adana Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Varank, daha sonra Vali Mahmut Demirtaş ile makamında bir araya gelip, sohbet etti.
Bakan Mustafa Varank'ın bir sonraki durağı Yüreğir ilçesindeki Orhan Kemal Bulvarı oldu. Bakan Varank, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ve yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Adayı Hüseyin Sözlü, Yüreğir Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Kocaispir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve partililerle birlikte esnafı ziyaret edip yerel seçimler için oy istedi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş da Varank'a ziyaretlerinde eşlik etti. Bakan Varank bir esnafın kendisine ikram ettiği Balkan ekmeğini, şalgam suyu ile yedi. Paylaşımcılığa önem verdiğini dile getiren Varank, ekmeği bölerek yanındakilere ikram etti. Bulvardaki esnafla sohbet eden Bakan Varank, çocuklara da oyuncak dağıttı.
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