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Bakan Varank, Gaziantepli sanayiciler ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:43 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mesleki eğitim merkezinde önlük giyip kaynak yaptı

GAZİANTEP (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'te ziyaretlerde bulundu ve sanayiciler ile bir araya geldi.

Bakan Varank, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezine geçen Varank, sınıfları gezip kursiyerlerle sohbet etti.

Kaynak eğitiminin verildiği bölümde önlük giyip kaynak yapan Varank, ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını dile getirdi.

Bunun üzerine kurs eğitmenleri, Varank'ın ilk denemesi olmasına rağmen oldukça başarılı olduğunu belirterek, kendisine kaynak yaptığı demir parçalarını hediye etti.

Bakan Varank, daha sonra toplantı salonunda sanayicilerle buluştu.

Sanayicilerin sorunlarını dinleyen Varank, iş adamlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Bilal Macit, AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Aslan ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt da katıldı.

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Gaziantep Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank toplantı

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