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Bakan Varank, Gençlik Kolları Seçim Standı'nı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Bolu Dağı Tüneli 12 hükümet, 16 bakan eskitmiş bir proje. Gençlerimizin bunun gibi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, o projenin nasıl vizyonsuzlukla patates deposu olarak kullanılması düşünülürken Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmesiyle nasıl Bolu'ya kazandırıldığını ve Bolu'ya nasıl faydalar getirdiğini, bunun gibi örnekleri gençlerimize anlatmamız lazım"

Bakan Varank, Gençlik Kolları Seçim Standı'nı ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bolu Dağı Tüneli 12 hükümet, 16 bakan eskitmiş bir proje. Gençlerimizin bunun gibi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, o projenin nasıl vizyonsuzlukla patates deposu olarak kullanılması düşünülürken Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmesiyle nasıl Bolu'ya kazandırıldığını ve Bolu'ya nasıl faydalar getirdiğini, bunun gibi örnekleri gençlerimize anlatmamız lazım." dedi.

Bakan Varank, Bolu'da Gençlik Kolları Seçim Standı'nı ziyaret etti.

Burada konuşan Varank, seçim çalışmaları kapsamında Köroğlu'nun diyarı, cesur ve mert insanların memleketi Bolu'da bulunduklarını, ilk duraklarının şehrin cazibe merkezlerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi olduğunu belirterek, AK Parti Gençlik Kolları'nın burada gençlere ulaşmak için açtığı standı ziyaret ettiklerini kaydetti.

AK Parti'nin belediyecilik vizyonunun, Türkiye vizyonunun gençlere anlatılması gerektiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bolu bu manada anlamlı bir örneğe sahip. Biliyorsunuz burada Bolu Dağı Tüneli 12 hükümet, 16 bakan eskitmiş bir proje. Gençlerimizin bunun gibi Türkiye'nin nereden nereye geldiğini, o projenin nasıl vizyonsuzlukla patates deposu olarak kullanılması düşünülürken Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmesiyle nasıl Bolu'ya kazandırıldığını ve Bolu'ya nasıl faydalar getirdiğini, bunun gibi örnekleri gençlerimize anlatmamız lazım."

Bakan Varank, hem Bolu hem de Türkiye için çalışmaya, gayret etmeye devam edeceklerinin altını çizerek, bu anlamda vizyon projelerinin bulunduğunu anlattı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bolu'da

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Bakan Varank bolu tüneli

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