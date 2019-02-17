Bakan Varank: Hem sahada hem masada güçlüyüz

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, savunma sanayiindeki bağımsızlığın önemine vurgu yaparak, "Artık kendi İHA'sını, SİHA'sını, tankını yapabilen bir ülke olarak hem sahada hem de masada güçlüyüz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Çanakkale'de Lapseki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Bakan Varank'a, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da eşlik etti. Açılışta konuşma yapan Varank, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Lapseki Belediye Başkanı adayı Eyüp Yılmaz'a destek istedi. Bakan Varank, "Önümüzdeki 31 Mart yerel seçimleri sadece bir belediye seçimi değildir. Bizim kutlu yürüyüşümüzde, kutlu davamızda önemli yol ayrımıdır" diye konuştu.

Buradan ayrılıp, Çanakkale Teknopark Yerleşkesi ve Yeni Hizmet Binası'nın açılışına katılan Bakan Varank, 2001'de 2 olan teknopark sayısının, şu an 54 şehirde 81'e ulaştığını ve 61'inde aktif olarak faaliyet gösterildiğini söyledi. Kuruluşu tamamlanan 20 teknoparkın da faaliyete geçirilmesi için yoğun çalışma yürüttüklerini belirten Varank, rekabet gücünü kalıcı olarak artırmanın, teknolojiyi geliştirip, üretmekle mümkün olduğunu ve teknolojinin sadece kullanıcısı olanların, karlı pazar olmanın ötesine taşınamadığını kaydetti.