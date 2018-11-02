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Bakan Varank, HGK-82'nin başarılı test atışını duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 21:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "TÜBİTAK SAGE’de geliştirip Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatını gerçekleştirdiğimiz HGK-82, yapılan testlerde 37 bin 500 feetten 17 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK SAGE’de geliştirip Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatını gerçekleştirdikleri Hassas Güdüm Kiti 82'nin (HGK-82) yapılan testlerde, 37 bin 500 feetten 17 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Bakan Varank, başarılı test atışını Twitter hesabından duyurdu.

HGK-82'nin, TÜBİTAK SAGE’de geliştirilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatının gerçekleştirildiğini hatırlatan Varank, genel maksat bombalarını ANS/KKS güdümlü mühimmata çeviren HGK-82'nin, yapılan testlerde 37 bin 500 feetten 17 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurduğunu belirtti.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Ekim'de katıldığı törende teslim edilen HGK-82’nin test atışı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi’nde, Bakan Varank’ın katıldığı test atışında, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da bulundu.

Konya Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Merkezi’nde icra edilen uçuşta, 37 bin 500 feette F-16 savaş uçağı, 17 kilometre menzilden hedefi başarıyla vurdu.

Bakan Varank, atış sonrasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16 savaş uçağının pilotuyla irtibata geçerek, "Çok başarılı bir atış oldu. İnşallah devamını bekliyoruz. Tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

- Nokta vuruş kabiliyeti kazandırıyor

HGK-82, MKEK tarafından üretilen Mk-82 tipi güdümsüz genel maksat bombalarına takılarak bombanın operasyon menzilini arttırırken, güdüm yeteneğiyle hassas vuruş kabiliyeti kazandırıyor. Bu sayede serbest düşüş yapan genel maksat bombası, akıllı, nokta vuruş kabiliyeti olan milli bir silah sistemine dönüşüyor.

Türkiye, son yıllarda terörle mücadele ve sınır ötesi hava operasyonlarında sıkça hassas güdüm kitlerini kullanıyor. Bu ailenin yeni bir üyesi olan HGK-82, her türlü hava koşulunda kullanılabiliyor. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82, sahip olduğu özelliklerle TSK’nın ve Türk savunma sanayisinin dışa olan bağımlılığını azaltırken, savunma sanayisinin millileşmesine yönelik çalışmalar içerisinde önemli bir yer tutuyor.

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Hassas Güdüm Kiti HGK-82 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK SAGE

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