Bakan Varank, hurda kağıttan kağıt üretecek tesiste incelemede bulundu

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESIR, (DHA)- BALIKESİR'de 19 yıl sonra yeniden üretime başlayan Seka Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özel teşebbüs eliyle buraya 140 milyon euroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabii ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıldır atıl durumda bulunan Balıkesir Seka Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikada, yıllar sonra yeniden kağıt üretilmesine şahitlik etti. İşçilerin ilk kağıt üretimi heyecanına ortak olan Bakan Mustafa Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri AK Partili Adil Çelik, Mustafa Canbey, Mutlu Pakize Aydemir ile Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da eşlik etti.

İncelemelerin ardından müteşebbis firma yetkililerine teşekkür eden Varank, şunları söyledi:

“Balıkesir’de eski SEKA kağıt fabrikasındayız. Özelleştirmeyle, bir özel teşebbüs burayı almıştı. Bu fabrikayı sıfırdan inşa etti. Yeni bir kağıt üretim tesisi kurarak, üretime başladı. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabi ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor. Özel teşebbüs firmamız 140 milyon euro yatırım yaptı. Bu yatırımın karşılığında inşallah yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. Biz de ilk üretimlerine şahit olmak istedik. Mutluyuz, gururluyuz.”

‘STRATEJİK SEKTÖR’

Yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istediklerini belirten Bakan Varank, "Firma, daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri de bu üretime kazandırmak için çalışmalarına başladı. Bunun yanında kağıt sektörünü, stratejik sektör ilan ettik. Ülkemizde şu an devam eden yeni kağıt yatırımları da var. Özel sektör firmalarımız vasıtasıyla kağıt üretimini artırıp ülkemizin cari açık verdiği bu konuda ön almak istiyoruz ve yerli üretimi artırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi.

‘EKONOMİYE BÜYÜK KATKI’

Daha önce atıkların heba edildiğini kaydeden Varank, "Bu aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında o kadar ihtiyaç var ki aslında şu anda hurda kağıt ithal ediyoruz. Bu atık toplama işini de geliştirip, Türkiye’deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada da ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan geri dönüşümden kağıt üreten bir tesis" diye konuştu.

2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

1980 yılında üretime giren Balıkesir SEKA Fabrikası, 20 yıllık faaliyetini 2000 yılında sonlandırdı. Özelleştirme kapsamında 2003 yılında Albayrak Holding’e geçen fabrika, 10 yıl süren itiraz süreçleri nedeniyle işler hale gelemedi. 2013’te yeni bir fabrika için başlayan çalışmalar, 2019 yılında tamamlandı. Deneme üretimine başlayan fabrikada, oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle birlikte fabrikanın 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor.