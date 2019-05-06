HABER

Bakan Varank, hurda kağıttan kağıt üretecek tesiste incelemede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 18:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de 19 yıl sonra yeniden üretime başlayan Seka Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özel teşebbüs eliyle buraya 140 milyon euroluk yatırım yapıldı.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESIR, (DHA)- BALIKESİR'de 19 yıl sonra yeniden üretime başlayan Seka Fabrikası'nda incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özel teşebbüs eliyle buraya 140 milyon euroluk yatırım yapıldı. Bu yatırımın karşılığında yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçilecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabii ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 19 yıldır atıl durumda bulunan Balıkesir Seka Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Özel sektör eliyle yeniden faaliyete başlayan fabrikada, yıllar sonra yeniden kağıt üretilmesine şahitlik etti. İşçilerin ilk kağıt üretimi heyecanına ortak olan Bakan Mustafa Varank'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri AK Partili Adil Çelik, Mustafa Canbey, Mutlu Pakize Aydemir ile Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürü Halil İbrahim Çetin ve Albayrak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak da eşlik etti. İncelemelerin ardından müteşebbis firma yetkililerine teşekkür eden Varank, şunları söyledi: “Balıkesir’de eski SEKA kağıt fabrikasındayız. Özelleştirmeyle, bir özel teşebbüs burayı almıştı. Bu fabrikayı sıfırdan inşa etti. Yeni bir kağıt üretim tesisi kurarak, üretime başladı. 19 yıl sonra Balıkesir’de tekrar kağıt üretiliyor. Biz tabi ki çok mutluyuz. Bu tesisimiz, hurda kağıttan, kağıt üretecek. Günlük bin 200 ton hurda kağıttan, günlük bin ton yeni kağıt üretilebiliyor. Özel teşebbüs firmamız 140 milyon euro yatırım yaptı. Bu yatırımın karşılığında inşallah yıllık 150 milyon dolarlık ithalatın önüne geçecek kağıdı ülkemizde üretebileceğiz. Biz de ilk üretimlerine şahit olmak istedik. Mutluyuz, gururluyuz.” ‘STRATEJİK SEKTÖR’ Yeni kağıt fabrikalarının önünü açmak istediklerini belirten Bakan Varank, "Firma, daha önce özelleştirmeyle atıl hale gelen eski makineleri de bu üretime kazandırmak için çalışmalarına başladı. Bunun yanında kağıt sektörünü, stratejik sektör ilan ettik. Ülkemizde şu an devam eden yeni kağıt yatırımları da var. Özel sektör firmalarımız vasıtasıyla kağıt üretimini artırıp ülkemizin cari açık verdiği bu konuda ön almak istiyoruz ve yerli üretimi artırmak istiyoruz. İnşallah başarılı olacağız" dedi. ‘EKONOMİYE BÜYÜK KATKI’ Daha önce atıkların heba edildiğini kaydeden Varank, "Bu aynı zamanda sıfır atık projesiyle de ilişkili bir yatırım. Ülkemizde topladığımız hurda kağıtların yanında o kadar ihtiyaç var ki aslında şu anda hurda kağıt ithal ediyoruz. Bu atık toplama işini de geliştirip, Türkiye’deki hurda kağıtları kullanarak, yabancı hurda kağıda ihtiyaç kalmadan sıfır atık projesinin de etkisiyle yerli hurda kağıtlardan üretim yapmak istiyoruz. Bu manada da ekonomiye büyük katkısı olacak. Burası ağaç selülozundan üretim yapan bir tesis değil. Hurda kağıttan geri dönüşümden kağıt üreten bir tesis" diye konuştu. 2 BİN KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI 1980 yılında üretime giren Balıkesir SEKA Fabrikası, 20 yıllık faaliyetini 2000 yılında sonlandırdı. Özelleştirme kapsamında 2003 yılında Albayrak Holding’e geçen fabrika, 10 yıl süren itiraz süreçleri nedeniyle işler hale gelemedi. 2013’te yeni bir fabrika için başlayan çalışmalar, 2019 yılında tamamlandı. Deneme üretimine başlayan fabrikada, oluklu mukavva ve ambalaj kağıdı üretiliyor. Pazarın ihtiyaçlarına göre oluşacak yeni ürün çeşitleriyle birlikte fabrikanın 2 bin istihdam sağlaması bekleniyor.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Milas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi (2)Milas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 3'e yükseldi (2)
Öykü Arin'in annesini 'yılın annesi' seçtilerÖykü Arin'in annesini 'yılın annesi' seçtiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Belçim Bilgin'den Yılmaz Erdoğan'a 4 milyonluk fatura

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.