HABER
  4. Bakan Varank: İhracatta rekorlar kırıyoruz

Bakan Varank: İhracatta rekorlar kırıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 00:12 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin tam vakti olduğunu ifade ederek, "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor, ihracatta rekorlar kırıyoruz" dedi.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kaynakları yatırımlara yönlendirmenin tam vakti olduğunu ifade ederek, "Finansman maliyetleri düşüyor, ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor, ihracatta rekorlar kırıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzincan'da Milli Teknoloji Güçlü Sanayi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Vali Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Belediye Başkanı MHP'li Bekir Aksun, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu ile iş insanları ve sanayiciler katıldığı toplantıda konuşan Bakan Varank bakanlık olarak sanayicilerin üretime daha sıkı sarılabilmeleri için yenilikçi politikalar geliştirdiklerini söyledi. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin, bu yıl güçlenerek devam edeceğinin altını çizen Varank, "Dolayısıyla bu koşullar altında yatırım yapan, kazanır. Büyüyen ekonomiden hak ettiği payı alır. Bakanlık olarak, sanayicilerimiz üretime daha sıkın sarılsın diye, yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Türkiye stratejik sektörlerde kritik ürünleri kendisi üretebilsin, dışa bağımlılığını minimuma indirsin ve bir sonraki aşamada da bu ürünleri ihraç etsin istiyoruz. Tabi bu işin arka planında çok detaylı teknik analizler yaptık, kabiliyetlerimizi ölçtük, sıçrama yapabileceğimiz ürünleri belirledik. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz" dedi.
'EKONOMİDE YATIRIMLAR ÖNCÜLÜĞÜNDE GÜÇLÜ BİR CANLANMA OLACAK'
Makine sektöründe yoğun bir taleple karşılaştıklarını belirten Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İlk çağrıya makine sektöründe çıktık ve yoğun bir taleple karşılaştık. Ön-değerlendirme sürecini geçen 153 proje başvurusu oldu. Sadece tek bir sektörde açılan çağrıya 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu aldık. Şimdi bu başvuruların programda yer alan temel kriterleri sağlayıp sağlamadığını değerlendiriyoruz. Temel kriterleri sağlayan firmalar; detaylı fizibilite hazırlayacak ve nihai destek başvurularını yapacak. Bunun için de son tarihi 19 Ocak olarak belirledik. Sonraki aşamada bağımsız danışmanlık raporu, TÜBİTAK teknik değerlendirmesi ve Bakanlık incelemesi gibi adımlar olacak. Nisan ayında da inşallah sonuçları açıklayacağız. Süreçleri özellikle bu detayda anlattım. Çünkü makine sektörü çağrısı, aslında pilot uygulama. Asıl çağrımıza yılın ilk yarısında çıkacak; kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda başvuruları alacağız. Bakanlık olarak; gerek Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. Bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye ve işlerinizi büyütmeye odaklanın. Bu sene ekonomide yatırımların öncülüğünde güçlü bir canlanma gerçekleşecek."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kabinde soyunur musunuz? Bu kabinde soyunur musunuz?
AK Parti’li Sarıeroğlu: “Çok stratejik alanlarda çok büyük hamleler yapıyoruz”AK Parti’li Sarıeroğlu: “Çok stratejik alanlarda çok büyük hamleler yapıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasındaCumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide Türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında
1/

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Diğer Haberler
Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

Binali Yıldırım: Yerel seçimlerden sonra bazılarının ayakları yerden kesildi

HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den erken seçim çağrısı: Şimdi hodri meydan deme zamanıdır

HDP'den erken seçim çağrısı!

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

AK Parti'li Turan: 100’e yakın belediye başkanı AK Parti’ye geçecek

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Libya'daki gelişmelerle ilgili flaş açıklama

Çavuşoğlu'nda flaş açıklama: Sebebi Fransa

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.