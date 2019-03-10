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Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 09:25 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van’ın Çaldıran ilçesinde aralarında kan davası olan iki aşiretin barış yemeğine katıldı.Bakan Varank, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl İski ile Bazıdi aşireti mensubu olan Avcıer ile Bahadır aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası devam eden husumetin barışla sonuçlanmasına tanıklık etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van’ın Çaldıran ilçesinde aralarında kan davası olan iki aşiretin barış yemeğine katıldı.
Bakan Varank, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl İski ile Bazıdi aşireti mensubu olan Avcıer ile Bahadır aileleri arasında 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olay sonrası devam eden husumetin barışla sonuçlanmasına tanıklık etti. Mahallede bulunan taziye evinde düzenlenen barış yemeğine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, bölgenin önde gelen kanaat önderleri, İski ve Bazıdi aşireti mensupları katıldı.
Yemekte konuşan Bakan Varank, hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini belirterek, "Bizler mümin insanlarız. Doğarken Kur’an-ı Kerim’le doğuyoruz ve ölürken Kur’an-ı Kerim’le ölüyoruz. Böyle sözlerimizi verirken de Kur’an-ı Kerim’le söz veriyoruz. Bugün hayırlı hizmetler için Van’a gelmiştim. Allah’ın ‘Müminler kardeştir, kardeşlerinizi barıştırın’ emri üzerine burada toplanmış bulunuyoruz. Dolayısıyla çok hayırlı bir iş için bir araya geldik. Süleymaniye’nin bir minaresini yapmak için ecdadımız neler çekmiş ama iki kişi bir araya gelsek o minareyi alaşağı edebiliriz” dedi.

“Bu yaptığınız işi çok önemsiyorum”
İki ailenin barışmasına şahitlik etmekten mutlu olduğunu dile getiren Varank, “Siz sulha talip oldunuz. Sulhu tesis etmek için bir araya geldiniz. Sizler burada çocuklarınıza hayırlı bir gelecek bırakmak için söz vereceksiniz. Sizden sonraki nesiller de barış içinde bu köylerde yaşayacaklar ve inşallah memleketimize hizmet edecekler. Bu yaptığınız işi çok önemsiyorum ve buna şahitlik ediyor olmaktan da gayet mutluyum. Sizlere hizmet etmek için buradayız. Bütün imkanlarımızı sizlerin daha iyi bir yaşantısı olması için seferber ediyoruz” diye konuştu.
Milletvekili Osman Nuri Gülaçar’ın, “Bu olay yarın Van’ın tamamında örnek olarak konuşulacak“ sözleri üzerine Bakan Varank, “Bu sulh Türkiye’nin tamamında örnek olarak konuşulacak. Bu bizim buradaki insanımızın asaletini gösteriyor. Kaderdir, her şey olabilir ama Allah’ın bize Peygamber Efendimizin vasıtasıyla gösterdiklerinde bizim güzel ahlaklı olmamız lazım. Affetmek de, barış da güzel ahlakın en yüksek göstergesidir” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmanın ardından kan davalı aileler barışırken, barış töreninin ardından katılımcılara yemek verildi. Barış yemeğinden sonra Bakan Varank ve beraberindekiler, Sarıçimen Mahallesi’ne geçti. Burada Avcıer ailesiyle de bir araya gelen Varank, çay eşliğinde sohbetti. Bakan Varank, AK Parti Van Milletvekili Gülaçar’ın Kur’an tilavetinin ardından Van’a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

Bakan Varank iki aşiretin barış yemeğine katıldı

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