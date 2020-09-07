Bakan Varank'ın zor anları! F1 pistinde tehlike atlattı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının özel etabı İstanbul Park’ta yapıldı. Yarışın startını veren Varank, elektrikli araç yarışlarının bundan sonra İstanbul Park’ta gerçekleştirileceğini açıkladı. Seyircili olması durumunda gençlere FORMULA 1 bileti sözü verdi.

KIRMIZI ANADOL İLE PİSTE ÇIKTI

Ödül töreni bittikten sonra Bakan Varank, tüm kategorilerde birinci olan pilotları, Avitas Motorsports tarafından Türkiye’de yerli ve milli imkanlarla üretilen ralli araçlarını kullanmaya davet etti. Varank, Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan 1968 model kırmızı bir Anadol A1 ile piste çıktı. Modifiye edilmiş Anadol’u kullanan Bakan Varank ikinci olurken yeni nesil bir otomobille piste çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

310 BEYGİRLİK ARAÇ

Daha sonra Bakan Varank, Avitas Motorsports’un Dünya Ralli Kros Şampiyonasında kullanılan 2.4 litre motor hacmine sahip 310 beygir güç üreten yerli ve milli otomobilinin direksiyonuna geçti. 5.3 kilometrelik pistte Varank’ın co-pilotluğunu Avitas Genel Koordnatörü Halid Avdagiç yaptı. Bakan Varank, pistin ikinci turunda talihsizlik yaşadı. Son virajda sert fren yapan Varank’ın aracı pist dışına çıktı. Daha sonra toparlayan Varank, turunu tamamladı.