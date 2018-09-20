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Bakan Varank: İnşallah bu festivalimizi uluslararası bir çapta dünya festivali haline getiririz

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış töreni sonrasında TEKNOFEST alanında bulunan stantları dolaştı.

Gülseli KENARLI - Can EROK-İSTANBUL,(DHA) SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış töreni sonrasında TEKNOFEST alanında bulunan stantları dolaştı. Bakan Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik A.Ş.'nin standında bulunan insanız hava araçlarını inceledi. Ardından festivalle ilgili kısa bir açıklama yapan Mustafa Varank, “Bizim burada amacımız, gençlerin gönlüne teknoloji ve havacılık ateşini düşürmek. Buralarda gördüğümüz bu heyecanı gören gençlerimiz ileride çok önemli projelere imza atacaklar. Çok büyük bir organizasyon. Sivil toplum kuruluşlarının ve şirketlerin, devletin ve kamunun desteği var. Herkesin bir araya gelerek böyle bir şeyi başarmış olması da mutluluk verici. İnşallah bu festivalimizi uluslararası bir çapta dünya festivali haline getiririz. Bütün umudunuz gençlerimiz" dedi. Bakan Varank, Türk Yıldızları ve Solo Türk gösterileri hakkında ise “Bende HÜRKUŞ'la bir gösteri yapacaktım ancak fırsat olmadı. Gösterilerin hepsi çok güzeldi. Herkes çok memnun. Cumartesi günü Cumhurbaşkanımız da festival alanını ziyaret edecek. İnşallah güzel neticelerde elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

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