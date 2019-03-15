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Bakan Varank: İş ve aş için devletin tüm imkanları seferber ediliyor (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2019 22:44 | Son Güncelleme

BAKAN VARANK, SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ  Aksaray'da ziyaret ve incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akşam yemeğinde sanayicilerle bir araya geldi.

Bakan Varank: İş ve aş için devletin tüm imkanları seferber ediliyor (4)

BAKAN VARANK, SANAYİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Aksaray'da ziyaret ve incelemelerde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akşam yemeğinde sanayicilerle bir araya geldi. Yeni Zelanda'daki 49 kişinin öldüğü 2 camiye yapılan terör saldırısını kınayan Varank, "İslam karşıtı bu terörist saldırının tüm yönleriyle ve bağlantılarıyla, aydınlatılması için bizde Türkiye Cumhuriyeti olarak konusunun yakından takipçisiyiz. Oradaki şehitlerimiz ve yaralılarımızın her birinin hakkını ve hukukunu her platformda sonuna kadar savunacağımızın bilinmesini istiyoruz" dedi.
İş verenlere desteklerinin sürdüğünü belirten Varank, ''Aralık 2020’ye kadar, işe alacağınız her yeni çalışanın SGK primlerini ve vergilerini 12 ay boyunca biz ödeyeceğiz. Eğer kadın, genç ya da engelli istihdam edilirse bu süre 18 aya çıkacak" diye konuştu.
Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi kapsamını genişlettiklerine değinen Varank, şunları söyledi:
''Gördüğünüz gibi yükünüzü almak için uğraşıyoruz, siz de çabamızı karşılıksız bırakmayın. Bu arada getirdiğimiz başka yenilikler de var. OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamını genişlettik, arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında yüzde 10'luk indirim yaptık. Bakanlığımızın sera yatırımı teşviklerini arttırdık. KOSGEB açık olan 10 farklı destek programıyla başvurularınızı bekliyor. Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip yeni piyasalar keşfedebilir, ürünlerinizi çeşitlendirebilirsiniz."

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Bakan Varank: İş ve aş için devletin tüm imkanları seferber ediliyor (4)

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