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Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:48 | Son Güncelleme

GÖLCÜK SANAYİ VE GALERİCİLER SİTESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölcük Sanayi ve Galericiler Sitesi'nin açılışına katıldı.

Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)

GÖLCÜK SANAYİ VE GALERİCİLER SİTESİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gölcük Sanayi ve Galericiler Sitesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Varank, "Biliyorsunuz bu ülkede çarkları döndüren güç sanayiden, üretimden geliyor. Güçlü ve rekabetçi bir sanayi, rakiplerimize göre bizi yarışta ön sıralara taşıyor, refahımızı arttırıyor. Sanayicilerimize tek elden verimli ve yenilikçi hizmetler sunmak için çevre dostu, üretimi teşvik eden bir sanayi ekosistemi kurulmasını görev edindik. İşte endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri bu amaca matuf mekanlar. OSB'lere ve sanayi sitelerine düşük faizli ve uzun vadeli krediler veriyor, sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlıyoruz. Bugün ülkemizde 476 sanayi sitemiz bulunuyor. Bu sitelere bakanlıkça 8,5 milyar TL kredi kullandırdık ve 476 bin kişiye çalışma imkanı sağladık. Sanayi sitesi esnafımızın daha sağlıklı ve modern iş yerlerinde çalışması bizler için oldukça önemli. Bu noktada sanayi sitelerinin dönüşümü temel politikalarımızdan birisi" dedi.
KAYNAK YAPTI
Konuşmasının ardından sanayideki dükkanları gezen Bakan Varank, esnafla bir süre sohbet etti. Demir ferforje üretimi yapılan bir işyerine giren Bakan Varank, burada yapımı devam eden bir demir parmaklığa kaynak yaptı. Bakan Varank, esnaf ve işçiler ile çay içerek, sohbet etti. Bir otomobil kaporta dükkanında yapılan işi öğrenmek isteyen Bakan Varank, dükkan sahibinden kaporta düzeltmenin inceliklerini dinledi.
FOTOĞRAFLI

Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)Bakan Varank: İthal bağımlılığını azaltmak istiyoruz (2)

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