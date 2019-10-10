Bakan Varank, ’Kafa Topu’ oynadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir’deki ziyaretleri kapsamında bir mobil oyun şirketini ziyaret ederek ’Kafa Topu’ adlı oyunu oynadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve açılış törenleri için İzmir’deydi. Ziyaretler kapsamında bir mobil oyun şirketini de ziyaret eden Bakan Varank, burada şirketin yapımcısı olduğu ’Kafa Topu’ adlı oyunu oynadı.

Oyun sektörü desteklenecek açıklaması

Kafa Topu oyununda, şirketin iş geliştirme ve bilim yöneticisi Rudi Diriman’ı 8-6 mağlup eden Bakan Varank, şirkette yaptığı konuşmada, "Teknoparklar özellikle son 17 senedir bizim AR-GE ekosistemini geliştirmek için uyguladığımız en önemli politikalardan bir tanesi. Burada fikirlerin şirkete ve ürüne dönüşmesi bizim açımızdan çok önemli. Bu genç kardeşlerimiz de bunu başaran arkadaşlarımızdır. Oldukça mütevazılar ama büyük bir yurt dışı yatırımı aldılar. 120 milyon defa indirilmiş bir oyundan bahsediyoruz. Milyonlarca insan bu oyunu oynuyor ve buradan bir gelir elde ediliyor. Bizim AR-GE ve tasarım merkezleri desteklerimiz var. Bu şirkette bizim tasarım merkezlerimize başvuracak. Burası ekonomik anlamda, ihracat anlamında para kazandıran ve inovatif fikirlerin nasıl dünyada daha fazla gelir getiren işlere dönüştüğünü gösteren bir şirketimiz. Biz bu arkadaşlarımızdan çok memnunuz, kendileriyle uzaktan iletişimimiz vardı, oyunlarını ben de oynuyordum. Bugün geldim ve onlarla tanıştım. Hem de kamuoyuna böyle başarı hikayelerini anlatmamız lazım. Biz gençlerimizi, girişimcilerimizi inşallah her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. İzmir bunların güzel örneklerinden bir tanesi. Bu manada oyun sektöründe; Eskişehir’de, Ankara’da, İstanbul’da bu işlerle uğraşan, kümelenme anlamında beraber hareket eden örneklerimiz var. Bu sektörü de desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kafa Topu oyununun yapımcısı Türk şirketi, 2019’un başında dünyaca ünlü Çinli bir oyun firması tarafından satın alınmıştı.