Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta geldi.
Adana Havaalanı'ndan karayoluyla kente gelen Bakan Mustafa Varank, ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Valilik girişinde yöresel kıyafetli çocukların çiçek verdiği Varank, Vali Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Valilik şeref defterini imzalayan Varank, makamında Vali Vahdettin Özkan'dan kent hakkında bilgi aldı.
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