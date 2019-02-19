Bakan Varank, ’kampüs taksi’ şoförü oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çukurova Üniversitesine kampüs taksiye aldığı öğrencileri, kampüse götürdü. Bakan Varank, Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı öğrencileriyle buluşarak, çalışmalarına her zaman destek olacaklarını ifade etti.
Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak için Adana’ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kampüs Taksi uygulaması kapsamında Çukurova Üniversitesi Öğrenci Yurdu’ndan aldığı öğrenciyi, üniversite kampüsüne götürdü. Taksiye aldığı öğrencilerle sohbet eden Bakan Varank, öğrencileri kampüs girişinde bıraktı.
Bakan Varank daha sonra ürettikleri elektrikli otomobil ile Türkiye Şampiyonu olan Çukurova Üniversitesi Elektromobil Takımı öğrencileriyle buluştu. Araçlarla ilgili bilgiler alan Bakan Varank, öğrencilere her zaman destek olacaklarını ifade ederek, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü ile birlikte AR-GE çalışmaları sürdüren öğrencilere 50 bin lira değerinde hediye çeki takdim etti.
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