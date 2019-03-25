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Bakan Varank: "Kandil’in gözü, Pensilvanya’nın gözü bu seçimlerde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 15:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kandil’in ve Pensilvanya’nın gözünün 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde olduğunu belirterek "Bir takım Batılı çevrelerin ve onların Türkiye’deki maşalarının gözü bu seçimlerde.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kandil’in ve Pensilvanya’nın gözünün 31 Mart’ta yapılacak olan seçimlerde olduğunu belirterek "Bir takım Batılı çevrelerin ve onların Türkiye’deki maşalarının gözü bu seçimlerde. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi gördüklerinde nasıl son 6 senede Türkiye’ye tuzaklar kurmaya çalışmışlarsa aynı tuzakları yine harekete geçirmek için fırsat kolluyorlar" dedi.
Hayrat ilçesini ziyaretinde ilk olarak şehit Özel Harekat Polisi Necmi Çakır’ın mezarını ziyaret eden Bakan Varank, ardından eski milletvekillerinden Mehmet Çakıroğlu’nun eşi İlve Çakıroğlu’nun cenaze namazına katıldı. Cenaze namazı sonrasında ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Varank, vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında Yeni Zelanda’da islam düşmanı ırkçı teröristin saldırısını hatırlatan Varank "Cuma namazı esnasında camiye girerek 50 tane Müslüman kardeşimizi şehit etti. Bu teröristin arkada bıraktığı bir manifesto var. O manifestoda ’Biz bir gün İstanbul’daki camileri ve minareleri yıkacağız, Ayasofya’yı tekrar kiliseye çevireceğiz ve en azılı, en eski düşmanımız Türklerin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı öldüreceğiz’ diyor. Bizim bu coğrafyadaki, bu topraklardaki mevcudiyetimizden rahatsızlık duyanlar var. Yüzyıllardır bunu her ortamda gösteriyorlar. Zaten Cumhurbaşkanımıza olur olmaz saldırmalarının tek sebebi bizim bu coğrafyada temsil ettiğimiz değerleri en yüksek seste bütün İslam aleminde Cumhurbaşkanımızın dillendiriyor olması. Kandil’in gözü, Pensilvanya’nın gözü bu seçimlerde. Bir takım Batılı çevrelerin ve onların Türkiye’deki maşalarının gözü bu seçimlerde. Sözüm ona en ufak bir zayıflama emaresi gördüklerinde nasıl son 6 senede Türkiye’ye tuzaklar kurmaya çalışmışlarsa aynı tuzakları yine harekete geçirmek için fırsat kolluyorlar" dedi.

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