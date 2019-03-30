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Bakan Varank: Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank milletin değerleriyle alay edenlere milletin sandıkta hadlerini bildirdiğini belirterek, "Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak.

Bakan Varank: Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak

Ergün AYAZ- Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank milletin değerleriyle alay edenlere milletin sandıkta hadlerini bildirdiğini belirterek, "Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak. Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey, Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Ülkenin yarınlarını belirlemek için sandıklara gidileceğini söyleyen Bakan Varank, "Seçime artık sayılı saatler kaldı. Yarın milletçe yine çok kritik bir dönemeçte ülkemizin yarınlarını belirlemek için sandıklara gideceğiz. Bu milletin değerleriyle alay edenlere, milletimiz her zaman sandıkta hadlerini bildirmiştir. Biz necip milletimizin ferasetine güveniyoruz. Yarın sandığa giderken şunları hatırlamamız lazım. Emin olun Kandil'in gözü yarınki seçimde olacak. Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak. Batı başkentlerinin gözleri yarınki seçimde olacak. Bize düşen şey Türkiye düşmanlarını sevindirmemektir. Dünyanın dört bir yanındaki mağdurun, mazlumun, kısık seslerin yarınki seçimden çıkacak sonucu beklediğini unutmayalım. Sorumluluğumuz çok büyük, yükümüz çok ağır. İnşallah yarınki seçimlerde de aynı tablonun yaşanacağına eminiz" dedi.
Sandıklarda tarihi bir ders verileceğini söyleyen Bakan Varank, "Yarın Bayburtlu Yusuf'a yaptıkları gibi millete tepeden bakan hadsizlere sandıkta hadlerini bildirmeye var mısınız? 15 Temmuz gecesi milletimiz hainlerce şehit edilirken darbenin şerefine kadeh kaldıranların olduğu ortaya çıktı. Milletimiz o gece canı pahasına darbecilerle mücadele ederken bakıyorsunuz CHP Edirne Belediye Başkanı elinde kadeh darbeyi övüyor. Milletimizin değerlerini tahammülsüzlüklerini her defasında açık eden bu zihniyete, yine tarihi bir dersi sandıklarda vermeye var mısınız?" diye konuştu.

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Bakan Varank: Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacakBakan Varank: Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacakBakan Varank: Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacakBakan Varank: Kandil'in, Pensilvanya'nın gözü yarınki seçimde olacak

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