Bakan Varank, Kapodokya'da

Orçun YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Nevşehir'in Avonos ilçesinde bulunan Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi'ni (Güray Müze) gezdi.

Bakan Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'in Avanos ilçesine geldi. Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından karşılanan Bakan Varank, Kapadokya Yeraltı Seramik müzesini gezdi. Müze sahibi Güray Tüysüz'den bilgi alan Bakan Varank, ardından ilçede bulunan tarihi yerleri gezdi. Bakan Varank, ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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