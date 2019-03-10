Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, ”Onlar hem sizin paralarınızı hem çocuklarınızı hem de sizlerin geleceğini çaldılar. Biz tabii ki buna müsaade edemezdik ve gereğini yaptık. Bundan sonra da bunlarla ilgili olarak bu bölgelerde istismar siyaseti yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Karşımızda öyle bir şer ittifakı var ki ne bizimle ne ülkemizle ne inançlarımızla hiçbir alakaları yok” dedi.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Ağrı il merkezi ziyaret programında son olarak Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki Beşevler taziye evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Varank, ”16 yılda kente 15 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Ağrı’nın milli gelirini 20 kat attırdık. Türkiye’de sıcak asfaltı, çevre yolları, bağlantı yollarıyla Türkiye’nin bir numaralı şehri Ağrı. Üniversitemizi şehrimize kazandırdık. Tabii hastanemizi kazandırdık. Sayamayacağım daha onlarca hizmeti ilimize kazandırdık. Buraya gelmeden önce de Doğubayazıt’da bölgenin en büyük, en modern hayvan pazarının açılışını yaptık. Ağrı görebileceğimiz en güzel coğrafyalardan bir tanesi. Turizm açısından bu şehirde bir potansiyel var. Bölgemizin ve Türkiye’nin hayvancılık açısından en verimli şehirlerinden bir tanesi. Burada bir termal potansiyeli var. Termal ile seracılık, turizm, enerji yatırımları yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim önümüzde yapacak çok işimiz var. Ağrı’yı bekleyen güzel günler var. Ağrı’da uzun yıllar boyunca istismar siyaseti güdenlerin belediyelere hakim oldu. Onların kente hizmet etme gibi bir dertleri olmadı. Onların derdi, sizlerin vergi olarak ödediği paraları, bizim buraya gönderdiğimiz yatırım paralarını Kandil’e göndermekti. Onlar hem sizin paralarınızı hem çocuklarınızı hem de sizlerin geleceğini çaldılar. Biz tabii ki buna müsaade edemezdik ve gereğini yaptık. Bundan sonra da bunlarla ilgili olarak bu bölgelerde istismar siyaseti yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunu böyle bilmeniz gerek. Çünkü biz bunların elinde istismar yapabilecekleri maddeleri de aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızı hepiniz biliyorsunuz, Türkiye’de atılması en imkansız, en cesur adımları Sayın Cumhurbaşkanımız attı. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarının altına aldı. Dolayısıyla Türkiye’de büyük bir kardeşlik hukukunu Sayın Cumhurbaşkanımız tesis etmiş oldu. Ama bu istismar siyaseti yapanların Ağrı gibi, hizmet gibi bir derdi asla olmadı. Önceki dönem belediye başkanı Sırrı Sakık’ın kentle bir ilgisi olmadı. Yeni adayın da Ağrı’nın problemleriyle bir alakası yok. Yeni adayda dışarıdan turist olarak getirilmiş birisi. Dolayısıyla onların bizim Ağrı’mıza verebilecekleri hiçbir şey yok. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bizim partimizin adayını sizler çok iyi biliyorsunuz. Savcı Sayan beyin Ağrı ile ilgili projelerinin tamamı benim de projelerimdir. İnşallah o projelerin tamamını beraber takip edeceğiz. Elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ben inanıyorum ki sizler 31 Mart’ta doğru tercihi yapacaksınız ve Ağrı’daki hizmetler katlanarak devam edecek. Karşımızda öyle bir şer ittifakı var ki ne bizimle ne ülkemizle ne inançlarımızla hiçbir alakaları yok. Dün akşam Taksim’de çok acı bir hadise yaşadık. Yatsı ezanı okunurken HDP’lilerin de bulunduğu bir grup ıslıklarla alkışlarla protesto etmeye çalıştı. Bizler buna asla müsaade edemeyiz. Bizler bunun önüne geçebilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bizimle inançlarımızla bu şekilde mücadele eden bu zihniyeti 31 Mart’ta inşallah sandıklara gömmemiz gerekiyor” dedi.

Bakan Varank, Beşevler taziye evindeki programının ardından beraberindekilerle esnafı ziyaret etti.