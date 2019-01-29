Bakan Varank Katar’ı tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Asya Kupası yarı final maçında Birleşik Arap Emirlikleri’ni yenerek finale çıkan Katar’ı tebrik etti.
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Varank, “AFC Asya Kupası yarı final maçında Birleşik Arap Emirlikleri’ni 4-0 yenerek finale çıkan kardeş ülke Katar’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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