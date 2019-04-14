Bakan Varank, KOSGEB'in ilk çeyrek desteklerini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) kanalıyla yılın ilk 3 ayında yaklaşık 566 milyon lira destek ödemesi yaptıklarını belirterek, "Bu periyotta 35 bin 150 KOBİ ve girişimcimize destek verdik. Söz konusu ödemenin 415 milyon lirası geri ödemesiz, 47 milyon lirası geri ödemeli olarak gerçekleşti. İşletmelerin ve girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla da 104 milyon liralık destek sağladık." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, KOSGEB, güncellenen programları ve yeni çıktığı çağrılarla yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 566 milyon liralık destek ödemesi gerçekleştirdi.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarlayan KOSGEB, bu yıl girişimcilere 360 bin liraya kadar destek imkanı sağladı. İş Birliği Destek Programı ile ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'lere büyük işletmelerle iş birliği yapmaları durumunda 10 milyon liraya varan destek kararı alan kurum, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili her bir ürün için 5 milyon liraya kadar bütçe ayırdı.