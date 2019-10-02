Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt ile ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Sanayi alanında tecrübe paylaşımı da dâhil olmak üzere iki ülke arasında yapacaklarımızın ve geliştireceğimiz ilişkilerin çok önemli, verimli sonuçları olacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşme öncesinde iki bakan açıklamada bulundu. Burada konuşan Bakan Varank, Kuveyt'in izlediği barışçıl, yapıcı ve insani dış politikayla bölge istikrarı açısından oldukça önemli bir ülke olduğunu kaydetti. Bakan Varank, "Filistin davasına verdiğiniz destek, Yemen'deki krizin çözümü için harcadığınız çabalar ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ihtilafın çözümüne yönelik gayretleriniz takdire şayan. Diplomatik ilişkilerimizin 55'inci yılında, ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.