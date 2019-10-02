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Bakan Varank: Kuvety ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 13:16 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt ile ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Sanayi alanında tecrübe paylaşımı da dâhil olmak üzere iki ülke arasında yapacaklarımızın ve geliştireceğimiz ilişkilerin çok önemli, verimli sonuçları olacağına inanıyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt ile ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Sanayi alanında tecrübe paylaşımı da dâhil olmak üzere iki ülke arasında yapacaklarımızın ve geliştireceğimiz ilişkilerin çok önemli, verimli sonuçları olacağına inanıyorum" dedi.

Bakan Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşme öncesinde iki bakan açıklamada bulundu. Burada konuşan Bakan Varank, Kuveyt'in izlediği barışçıl, yapıcı ve insani dış politikayla bölge istikrarı açısından oldukça önemli bir ülke olduğunu kaydetti. Bakan Varank, "Filistin davasına verdiğiniz destek, Yemen'deki krizin çözümü için harcadığınız çabalar ve Körfez İşbirliği Konseyi'ndeki ihtilafın çözümüne yönelik gayretleriniz takdire şayan. Diplomatik ilişkilerimizin 55'inci yılında, ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR SANAYİ SEKTÖRÜNE SAHİBİZ'
Bakan Varank, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesiyle birlikte özellikle yatırım teşvikleri ve bölgesel kalkınmayla ilgili politikalardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sorumlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Bu manada iş birliğimizi çok daha ileri götürmek için üretken yatırımlarda beraber çalışmak için önümüzde oldukça önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Çok güçlü bir sanayi sektörüne sahibiz ve bu sektör diğer sektörleri peşinden sürükleyen, ülkemizdeki öncü alanlardan biri. İhracatımızdaki ürün çeşitliğimiz ve güçlü insan kaynağı, bizi rakip ülkeler arasında öne çıkaran unsurlar. Sanayi alanında tecrübe paylaşımı da dahil olmak üzere iki ülke arasında yapacaklarımızın ve geliştireceğimiz ilişkilerin çok önemli, verimli sonuçları olacağına inanıyorum. Özellikle uzmanlarımızı bir araya getirerek tecrübe paylaşımı yapabiliriz, ülkelerimiz arasında teknoloji transferi ve bilgi paylaşımı konularında önemli adımlar atabiliriz."

'KUVEYTLİLERİN ORTADOĞU'DA EN FAZLA YATIRIM YAPTIĞI ÜLKE TÜRKİYE'
Kuveyt Ticari ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah El-Roudan ise, Türkiye ile Kuveyt'in siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda yüksek düzeyde ilişkileri olduğunu vurguladı. El-Roudan, "Türkiye Cumhuriyeti, Kuveyt'e dünyadaki en çok yatırım yapan ülkelerden 2'inci sırada. Aynı zamanda Ortadoğu bölgesinde Kuveytlilerinde en fazla yatırım yaptığı ülkelerin başında Türkiye gelmekte. Bu da gösteriyor ki, hem resmi anlamda hem özel sektörler arasında aslında çok yüksek düzeyde bir ilişki türüne sahibiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Bakan Varank açıklama
-Bakan El-Roudan açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

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