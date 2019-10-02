HABER

Bakan Varank: Kuveyt ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'Nİ GEZDİLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveytli mevkidaşı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile Sincan'da bulunan Ankara Sanayi Odası 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi.

Bakan Varank: Kuveyt ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz (2)

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'Nİ GEZDİLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveytli mevkidaşı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile Sincan'da bulunan Ankara Sanayi Odası 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Bakan Varank, ziyaret kapsamında, burada firma tarafından üretilen yerli elektrikli otobüsün sürüşünü gerçekleştirdi.
Bakan Varank, Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Türkiye'deki sanayi altyapısını kendi gözleriyle de görmesi için bugün Ankara'da Organize Sanayi Bölgesi ziyareti yaptık. İnşallah iki ülke arasındaki iş birliğini daha da ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle yanaşmasını, birbiriyle ilişkilerini geliştirmesini daha önemli ve faydalı olduğunu inanıyoruz. Kuveyt ile yapabileceğimiz verimli iş modelleri, iş birlikleri var. Onlarda biliyorsunuz petrokimya alanında büyük bir potansiyel bulunuyor. Yatırımları var" dedi.
İki bakan, daha sonra zırhlı askeri araçların tanıtımını izledi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Varank: Kuveyt ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz (2)Bakan Varank: Kuveyt ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz (2)Bakan Varank: Kuveyt ile karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz (2)

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Bakan Çavuşoğlu: “Terör örgütleriyle mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor”Bakan Çavuşoğlu: “Terör örgütleriyle mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettirmemiz gerekiyor”
Bakan Soylu: Yaya geçitlerinde ölüm oranı yüzde 34,5 azaldıBakan Soylu: Yaya geçitlerinde ölüm oranı yüzde 34,5 azaldı

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Ahmet Davutoğlu ile Ufuk Uras'tan dikkat çeken görüşme! Sosyal medyadan duyurdu

Ahmet Davutoğlu eski HDP'li Ufuk Uras'la görüştü!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yol

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Suriye çıkışı!

Bakan Soylu'dan trafik konusunda önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan trafik konusunda önemli açıklamalar

CHP'den "50 artı 1'in düşürülmesi" tartışmalarıyla ilgili açıklama

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.