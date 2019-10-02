Bakan Varank, Kuveyt Ticari ve Sanayi Bakanı el-Roudan ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Çok güçlü bir sanayi sektörüne sahibiz ve sanayi sektörü de diğer sektörleri arkasından sürükleme anlamında ülkemizde öncü alanlardan bir tanesi. İhracatımızdaki ürün çeşitliliğimiz ve güçlü insan kaynağı bizi diğer ülkelerden öne çıkaran unsurlar. Özellikle sanayi anlamında tecrübe paylaşımı da dahil iki ülke arasında geliştireceğimiz ilişkilerin çok önemli ve verimli sonuçları olacağına inanıyorum” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile makamında bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenleyen iki bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu seyrine değindi. Bakan Varank, Kuveyt’in dış politikada izlediği yapıcı ve barışçıl politikadan dolayı memnun olduğunu belirterek, “Son dönemde Kuveyt’le üst düzeydeki karşılıklı ziyaretlerin canlanmış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca geçen sene Mayıs ve Aralık aylarında İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla düzenlediğimiz ’Kudüs’ konulu olağanüstü zirvelerde Emir Hazretlerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Kuveyt, izlediği yapıcı, barışçıl ve insani dış politikayla bölge istikrarı açısından son derece önemli bir ülke. Filistin davasına verdiğiniz destek, Yemen’deki krizin çözümü için harcadığınız çabalar ve Körfez İşbirliği Konseyi’ndeki ihtilafın çözümüne yönelik gayretler gerçekten takdire şayan. Diplomatik ilişkilerimizin 55’inci yılında ekonomi, sanayi ve teknoloji alanlarındaki işbirliğini geliştirmeyi ve karşılıklı yatırımları artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkelerimiz arasında teknoloji ve bilgi paylaşımı yapabiliriz” Türkiye Cumhuriyeti’nin kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğini hatırlatan Varank, “Biz bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Bu sistemle birlikte özellikle yatırım teşvikleri ve bölgesel kalkınmayla ilgili politikalardan bakanlığımız sorumlu olmaya başladı. Sanayi ve AR-GE alanında atılacak adımlarla KOBİ’ler bilimsel destekler, patent ve fikri mülkiyet hakları, ürün ve hizmet standartlarının belirlenmesi bizim bakanlığımızın sorumluluğunda. Bu manada işbirliğimizi çok daha ileri götürebilmek için üretken yatırımlarla beraber çalışmak için önümüzde oldukça önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz. Çok güçlü bir sanayi sektörüne sahibiz ve sanayi sektörü de diğer sektörleri arkasından sürükleme anlamında ülkemizde öncü alanlardan bir tanesi. İhracatımızdaki ürün çeşitliliğimiz ve güçlü insan kaynağı bizi diğer ülkelerden öne çıkaran unsurlar. Özellikle sanayi anlamında tecrübe paylaşımı da dahil, iki ülke arasında geliştireceğimiz ilişkilerin çok önemli ve verimli sonuçları olacağına inanıyorum. Özellikle uzmanlarımızı bir araya getirerek tecrübe paylaşımı yapabiliriz. Ülkelerimiz arasında teknoloji ve bilgi paylaşımı yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Kurmayı planladığınız sanayi bölgesinden haberimiz var”

Kuveyt’te kurulması planlanan sanayi bölgesine değinen Bakan Varank, “Kurmayı planladığınız sanayi bölgelerinden haberimiz var. Bu konularda gerekli görüşmeleri ekiplerimiz yapıyorlar. Burada işbirliğine gitmemizin de oldukça güzel sonuçlar doğuracağını biliyoruz. Bu manada size bir takım ziyaretler gerçekleştireceğiz ve sunumlar yapacağız. Ülkelerimizin ilişkilerinde çok önemli bir adımı birlikte atmış olacağız” diye konuştu.

“Türk malı ve ürünleri dünyanın her yerinde kendini kanıtladı”

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı el-Roudan ise, Türkiye ile Kuveyt arasındaki işbirliği ve dostluğun olumlu yönde gitmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. El-Roudan, “Türkiye ile Kuveyt arasındaki ilişkileri çok fazla anlatmaya gerek yok. Belli bir seviyeye ulaşmış ilişkilerdir. Gerek siyasi, gerek sosyal yönde Allah’a şükürler olsun ki ilişkilerimiz iyi bir seviyede. Kuveyt’e yatırım yapan ülkeler arasında Türkiye ikinci sırada. Aynı zamanda da Orta Doğu bölgesinde baktığımız zaman da Kuveyt’in en fazla yatırım yaptığı ülke Türkiye konumunda. Bu da gösteriyor ki hem resmi anlamda hem de özel sektör anlamında yüksek bir ilişkiye sahibiz. İki ülke arasındaki liderlerin de sene içerisinde görüşmeler yapması bunun bir göstergesidir. İki ülkenin karşılıklı ziyaretlerinin çok fazla olduğu söz konusu. Bu bağlamda Türkiye’nin Kuveyt’e yaptığı yatırımlar güzel cereyan etmekte. Son günlerde baktığımız Kuveyt’te interrasyonel havalimanı söz konusu ve Türk firması tarafından yapılmakta. Geleceğe baktığımızda özellikle Türkiye’nin sanayi alanında çok fazla bilgiye sahip olduğunu görmekteyiz. Türk malının da, Türk ürünlerinin de dünyanın her tarafında kendini kanıtlamış olduğunu görmekteyiz. Özellikle teknoloji transferinin mutlaka belli bir planlama çerçevesinde cereyan etmesi gerekiyor” dedi.