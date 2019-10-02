Bakan Varank, Kuveyt Ticari ve Sanayi Bakanı el-Roudan’a ASO 1. OSB’yi gezdirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt ile işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak istediklerini belirterek, "Biliyorsunuz dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesinin daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah el-Roudan ile birlikte ASO 1. OSB’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’nin elektrikli otobüs, metro ve tramvay üreticisi olan Bozankaya A.Ş.’yi gezen ikili, daha sonra test aşamasındaki elektrikli bir otobüsü inceledi. Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı el-Roudan, kısa bir süreliğine elektrikli otobüsü kullandı. Daha sonra iki bakan elektrikli otobüs önünde basın açıklaması yaptı. Bakan Varank, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı el-Roudan’la verimli bir görüşme geçirdiklerini dile getirerek, iki ülke vatandaşlarına katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçireceklerini söyledi. Varank, “Masadaki konuları görüşmek ve hızlandırmak için kendisini Türkiye’ye davet etmiştim. Bugün çok verimli görüşmeler yaptık. Türkiye’deki sanayi altyapısını kendi gözleriyle görmesi için bugün Ankara’da organize sanayi bölgesi ziyareti yaptık. Değerli dostumla bütün meselelerin üzerinden geçtik. İnşallah iki ülke arasındaki işbirliğini daha ileri seviyelere taşımak istiyoruz. Biliyorsunuz dünyada ticaret savaşları konuşulurken biz ülkelerin birbiriyle ilişkilerini geliştirmesinin daha önemli ve faydalı olduğuna inanıyoruz. Kuveyt’le de yapabileceğimiz verimli iş modelleri var. Kuveyt’te biliyorsunuz petrokimya alanında büyük bir potansiyel bulunuyor. Yatırımlar var, hammadde açısından önemli bir tedarikçi. Bizim sanayi alanında bir geçmişimiz, tecrübemiz var. Bildiğiniz gibi 2023 sanayi ve teknoloji stratejisi açıklamıştık. Bu stratejinin bir parçası olarak yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi de var ve burada dostlarımızla işbirliği yapmak istiyoruz. Gerek Türkiye’de olsun, gerekse Kuveyt’te olsun iki ülkenin halklarına katkı sağlayacak kazan kazan esasına göre uygulamalarımızı hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.