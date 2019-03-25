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Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 15:33 | Son Güncelleme

'KANDİL'İN, PENSİLVANYA'NIN GÖZÜ BU SEÇİMDE' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hayrat'ta eski milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun eşi İlve Çakıroğlu'nun cenaze törenine katıldı.

Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (2)

'KANDİL'İN, PENSİLVANYA'NIN GÖZÜ BU SEÇİMDE'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hayrat'ta eski milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun eşi İlve Çakıroğlu'nun cenaze törenine katıldı. Bakan Varank ardından Hayrat merkezde halka seslendi. Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Varank, şunları söyledi:
"Önümüzde 31 Mart yerel seçimi var. Biz her ne kadar bu seçimde belediye başkanlarımızı, meclis üyelerimizi seçecek olsak da bu seçimin özellikle son zamanlarda yaşanan olaylardan ötürü başka manaları var. Yeni Zelanda'da İslam düşmanı, ırkçı bir terörist, cuma namazı esnasında camiye girerek, 50 Müslüman kardeşimizi şehit etti. Bu teröristin arkada bıraktığı manifesto var. Orada yazmış ki 'Biz bir gün İstanbul'daki camileri ve minareleri yıkacağız, Ayasofya'yı tekrar kiliseye çevireceğiz ve en azılı en eski düşmanımız Türkleri ve liderleri Recep Tayyip Erdoğan'ı öldüreceğiz'. Bizim bu coğrafyadaki bu topraklardaki mevcudiyetimizden rahatsızlık duyanlar var. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sürekli saldırmalarının sebebi de bu coğrafyada temsil ettiğimiz değerlere, en yüksek sesle İslam aleminde Cumhurbaşkanı'mızın sürekli dillendiriyor olması. Dolayısıyla biz bu seçimleri sadece bir yerel seçim olarak görmemeliyiz, sandığa giderken, bunları düşünerek gitmeliyiz. Emin olun; Kandil'in gözü bu seçimlerde, Pensilvanya'nın gözü bu seçimlerde. Birtakım Batılı çevrelerin ve onların Türkiye'deki maşalarının gözü bu seçimde."
Konuşmasının ardından Hayrat ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Varank, daha sonra Of ilçesine hareket etti.

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