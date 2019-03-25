Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz (3)

ARSİN OSB’DE İLK DOĞAL GAZ VERİLDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Of'taki programının ardından Arsin ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu. Burada Arsin OSB’ye ilk doğalgaz verilmesi programına katılan Bakan Varank "Sayın bakanımız Berat Albayrak’ın söz verdiği OSB’ye doğal gazımızı kavuşturmuş olduk. Bu doğal gaz 42 kilometre öteden buraya getirildi. İnşallah buradaki üreticilerimize ciddi bir avantaj sağlayacak. Biz nisan ayında buradaki Yatırım Adası’nın yönetici şirket sözleşmesini de imzalamış olacağız. OSB’mizin enerji nakil hatlarıyla ilgili olarak bu sene 3,6 milyon liralık bir kaynağı da buraya aktaracağız. Seçimden sonra da Sanayi Sitesi ile ilgili nasıl adımlar atabiliriz bunların planlamalarını yapacağız" dedi.

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Bakan Varank, Arsin OSB’deki programının ardından karayolu ile, Trabzon’a gelerek, bir otelde düzenlenen ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Cumhurbaşkanının istihdamla ilgili çok güzel müjdeler verdiğini söyleyen Bakan Varank, şöyle konuştu: