HABER

Bakan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 22:07 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, MKEK'in Çankırı'daki silah fabrikasında incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Çankırı Silah Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, Çerkeş ve Şabanözü ilçelerinde organize sanayi bölgelerinde çeşitli alanlarda üretim yapan fabrikaları gezdi. Bakan Varank, fabrikalarda çalışan kadınlarla sohbet etti, fabrikaların üretim kapasitesi konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Orta ve Eldivan ilçe belediyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Varank, MKEK Çankırı Silah Fabrikası'nı gezdi.

MKEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akdere ile MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürü Selim İyiiş, fabrikada 35 ve 20 milimetre uçaksavar topu, 25 milimetre otomatik top, 35 milimetre silah sistemi, T-155 Çekili Panter Obüsü, T-155 K/M Fırtına Obüsü 7 ana komplesi, 107 milimetre çok namlulu roketatar sistemi, 12,7 milimetre uçaksavar makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar ile 40 milimetre tamburalı bomba atar üretimleri konusunda Bakan Varank'a bilgi verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ankara kara yolu üzerinde bulunan Yakınkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki lastik ve akü fabrikalarını da ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Bakan Varank'a Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri eşlik etti.

Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı Evinde asılı bulunmuştu! Günlüğündeki korkunç detaylar ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile görüştü
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “İran’ı yaptırım, baskı ve fakirlik silahı ile teslim olmaya zorlayanlar ile asla müzakere yapmayız”İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “İran’ı yaptırım, baskı ve fakirlik silahı ile teslim olmaya zorlayanlar ile asla müzakere yapmayız”
Anahtar Kelimeler:
çankırı fabrika mkek Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank silah fabrikası ziyaret

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

'Arabada yarım saat bekletildim'

'Arabada yarım saat bekletildim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı

HDP'li 5 vekil oturma eylemine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta flaş açıklamalar

'Arabada yarım saat bekletildim'

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili flaş açıklama

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Destici'den Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'ın BM konuşması...

AK Parti'den flaş IMF açıklaması

AK Parti'den flaş IMF açıklaması

Ünlü anketçi Adil Gür’den çarpıcı seçim değerlendirmesi! ‘Üçüncü bir ittifak çıkabilir’

Ünlü anketçiden çarpıcı seçim değerlendirmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.