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  4. Bakan Varank MTOSB’de incelemelerde bulundu

Bakan Varank MTOSB’de incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 20:47 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) faaliyet gösteren bazı fabrikaları gezerek üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri inceledi.Fabrika gezileri sırasında Bakan Varank’a TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Vali Ali İhsan Su, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Adana OSB Başkanı Bekir Sütçü ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çok sayıda sanayici eşlik etti.MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Bakan Varank’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Mersin’in organize sanayi bölgeleri her geçen gün büyüyor ve gelişiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) faaliyet gösteren bazı fabrikaları gezerek üretimini gerçekleştirdikleri ürünleri inceledi.
Fabrika gezileri sırasında Bakan Varank’a TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz, Vali Ali İhsan Su, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Adana OSB Başkanı Bekir Sütçü ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çok sayıda sanayici eşlik etti.
MTOSB Başkanı Sabri Tekli, Bakan Varank’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Mersin’in organize sanayi bölgeleri her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Mersin çok yönlü ekonomisi ile Türk ticaretinde önemli rol oynamakla birlikte, istihdama ciddi katkı sağlamaktadır. Organize sanayi bölgelerimiz arttıkça kent olarak ülke ekonomisine ve istihdamına sağlayacağımız katkı da dolaylı olarak artış gösterecektir. Mersin’e bu yatırımların kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Bakanımız Mustafa Varank ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’a teşekkür ederiz” dedi.

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