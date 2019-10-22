Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (2)

BAKAN VARANK: HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN, GELECEĞİMİZ AYDINLIK

Bursa’daki Oyak Renault fabrikasını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası Test Üretimi’nin açılışını yaptı. Varank burada yaptığı konuşmada, “Tam olarak bir sene önce proje bazlı yatırım teşvikleri kapsamında desteklediğimiz, içinde bulunduğumuz bu tesisin temellerini atmıştık” diyerek aradan geçen bir yılda çevre düzenlemeleri ve yollar dahil olmak üzere 10 bin 500 metrekarelik bu yapının tamamlandığını, son teknoloji makinelerden oluşan hatların kurulduğunu ve 100’ün üzerinde kalifiye mühendis ile operatör istihdam edildiğini kaydetti.

'KATMA DEĞERLİ ÜRETİM AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR YATIRIM'

Rekor sürede tamamlanan fabrikanın ilk test üretimini gerçekleştireceklerine işaret eden Bakan Varank, “Bu yatırımla birlikte ülkemizde ilk defa alüminyum motor bloğu üretilecek. Yine bu fabrika, Renault’un ülkemizde ve Avrupa’daki tek hibrit motor üretim tesisi olacak. Burada üretilen motorlar Çin, İspanya ve İngiltere’ye ihraç edilecek. Üretim aşamasında, dünyada sadece birkaç yerde bulunan yüksek teknoloji kullanılacak. Hammadde, yani alüminyum, yerli üreticilerimizden temin edilecek. Böylelikle, yurt içi kaynaklarımızdan mümkün olan en verimli şekilde yararlanılacak. Bu tesisin cari açığın azaltılmasına olan katkısı, nitelikli istihdam ve dış ticaret boyutu gerçekten övgüye değer. Özetle yüksek katma değerli üretim açısından son derece önemli bir yatırım Bursa’da hayat bulmuş oldu. Hedefimiz bu ve benzeri yatırımların katlanarak artmasını sağlamak” diye konuştu.