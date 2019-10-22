Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)

'BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA SAVUNMA SANAYİİNİN ÖNEMİNİ GÖRDÜK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Toplantının ardından iş insanlarıyla birlikte yemekte buluşan Bakan Varank, burada konuştu. Barış Pınarı Harekatı'nda savunma sanayinin önemine vurgu yapan Bakan Varank, "Barış Pınarı Harekatı bir gerçeği tekrar çok net biçimde ortaya koydu. Savunma sanayisinde kat ettiğimiz yol, bize başarıyı getirdi. Şimdi sıra, sanayinin diğer alanlarında da bu başarıyı yakalamakta. Türkiye ekonomisine ve kendi potansiyelinize çok daha güçlü bir şekilde güvenin. Finansman maliyetleri ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. Uluslararası kuruluşlar ülkemize ilişkin büyüme tahminlerini teker teker yukarı revize ediyorlar. Ekonomimiz günden güne inşallah daha da güçlenecek. Barış Pınarı Harekatı'nın bölgemizin güvenliğine ve kalıcı istikrarına çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu harekat sadece sınırımızda değil Türkiye ekonomisinde de güvenli bir alan oluşturacak. Hükümet olarak, tamamen pozitif gündeme odaklandık. Türkiye'yi büyütecek adımları atmak, milletimizin refahını yükseltecek hamleleri yapmak temel önceliğimiz" dedi.

'BURSA, 128 AR-GE MERKEZİYLE İSTANBUL'DAN SONRA İKİNCİ SIRADA GELİYOR'

Bursa'ya yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Varank, "2002 öncesi dönemde Bursa'da 9 OSB varken, 17 senede 8 yeni OSB'yi şehrimize kazandırdık. Böylelikle 100 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşturduk. Yine bu sene 2 yeni özel endüstri bölgesi ilan ettik. Bu iki bölge tam kapasiteyle çalıştığında, cari açığımızda yıllık 330 milyon dolarlık azalma olacak. Bursa'nın bir diğer ayırt edici özelliği de inovasyona olan yatkınlığı. İlimizde 128 Ar-Ge merkezi bulunuyor, bu da Bursa'yı İstanbul'un ardından ülke genelinde 2'nci sıraya taşıyor. Nitekim, Bursa'nın ihracatında orta ve yüksek teknolojili ürün payının yüzde 58'in üzerinde olması tesadüf değil. Biliyorsunuz çok hızlı bir teknolojik dönüşüm çağından geçiyoruz. Sanayimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Bu amaçla, Ankara'dan sonra ikinci model fabrikamızı Mart ayında Bursa'da açtık. Bakanlık olarak buraya 4 milyon TL katkı sunduk. Sanayicilerimiz burada düzenli olarak, yalın uygulamalar ve dijital yetkinlikler eğitimlerine katılıyor. Robotların üretim hattında kullanılması, makineler arası dijital etkileşim ve nesnelerin interneti uygulamalarıyla model fabrikayı daha ileri seviyelerde eğitim ve danışmanlık veren bir yapıya ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE REFORM VE ATILIM DÖNEMİ VAR'

Gelecek 4 yılın kesintisiz, reform ve atılım dönemi olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Daha Güçlü bir Türkiye için yönümüzü belirledik. Katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikayesini inşallah hep birlikte yazacağız. Bu yolda atacağımız adımları, geçen ay açıkladığım 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirleyecek. Bu stratejiyi Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladık ve cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki Yüksek Teknoloji ve İnovasyon. Burada amacımız; ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Sanayide Dijital Dönüşümle, teknoloji eksenli sanayileşme için somut adımlar atacağız" dedi.

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

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