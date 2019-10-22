HABER

Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi(3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 21:51 | Son Güncelleme

'YEREL BELEDİYELER KAMU ALIMLARINDA YERLİ ÜRETİMİ TERCİH ETMELİ' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da yerli raylı sistem araçları üreten fabrikayı ziyaret etti.

'YEREL BELEDİYELER KAMU ALIMLARINDA YERLİ ÜRETİMİ TERCİH ETMELİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da yerli raylı sistem araçları üreten fabrikayı ziyaret etti. Yüzde 60’ı yerli üretilen vagonları inceleyen Bakan Varank, makinist koltuğuna oturarak bir süre vagonu kullandı. Bursa sanayisinin ülkemizde önemli yere sahip olduğunu belirten Bakan Varank, “Bursa altyapısı ve sanayisi ile Türkiye’de katma değerli üretime katkı sağlayabilecek en önemli şehirlerimizden bir tanesi. Şu anda makine ve raylı sistemler üreten bir firmadayız. Bu vagonda olduğu gibi yüzde 60 yerlilik oranlarını yakalamış, bujiler dahil yerli araçlar üretebilen bir firmamız. Biz bunu sıklıkla vurguluyoruz. Türkiye’de yerel yönetimler özellikle büyük kamu alımları yapıyorlar. Bu alımlarda bazen yabancı firmaları tercih ettikleri durumlar olabiliyor. Biz buradan çağrımızı yapmış olalım. Bu vagonlar İstanbul’da kullanılacak. Bu firmamız yurt dışında ihale kazanarak, raylı sistemler üretip satabilen bir firma. Biz Türkiye’deki belediyelerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen yerli üretim ürünler varken yabancı ürünleri tercih etmesinler. Vagonları kullandım. Ben çok beğendim” dedi.

Muammer İRTEM,Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)

PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Türkiye 10 km derinlikte ortak devriye yapacak”Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Rusya ve Türkiye 10 km derinlikte ortak devriye yapacak”

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İnfaz indirimi (Af yasası) düzenlemesi kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

AK Partili Orhan Miroğlu ve CHP'li Aytuğ Atıcı arasında CNN Türk canlı yayınında sert tartışma!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.