Bakan Varank net konuştu:

İTOB Ticaret Merkezi temel atma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Tehditler bizim için yok hükmündedir. Hiçbir tehdit Türkiye’nin kararlılığını etkileyemez. Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa, Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında da sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz ve güçlü üretici ekosistemimiz var” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Ticaret Odasının (İZTO) İzmir Menderes’te kurduğu İTOB Organize Sanayi Bölgesindeki İTOB Ticaret Merkezinin temel atma törenine katıldı. Törende ülke ve uluslararası gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Bakan Varank, “Ülkemize yöneltilen tehditleri görüyorsunuz. Şundan emin olabilirsiniz; bunlar bizim için yok hükmündedir. Hiçbir tehdit Türkiye’nin kararlılığını etkileyemez. Nasıl ki sahada teröristlerin karşısında kahraman ordumuz varsa, Türkiye ekonomisini çökertmek isteyenlerin karşısında da sağlam ve dirayetli iş dünyamız, emekçilerimiz ve güçlü üretici ekosistemimiz var. Türkiye kimseye muhtaç olmadan hem kendisine yönelik tehditleri ortadan kaldırır, hem de ekonomisini inşallah güzel bir şekilde korur. Avantajlarımızı en verimli şekilde kullanarak Türkiye’yi daha ileriye hak ettiği yerlere taşıyacağız” diye konuştu.

“Türk Lirası’nın arkasında durun”

İş dünyasına seslenen Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İş insanlarımızı ekonomiye daha çok güvenmesi gerekiyor. Üretimden istihdamdan asla vazgeçmeyin. Türk Lirası’nın arkasında durun. Kur dalgalanmaları sizi Türk Lirası’ndan asla uzaklaştırmasın. Ekonomiyi güçlendirecek adımları atarken aynı zamanda bölgedeki meydan okumalarla mücadele ettik, ediyoruz. Bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz.” “Adı konmamış seferberlik içinde çalışıyoruz”

Türkiye’nin yaptığının kolay bir iş olmadığını, ortada uluslararası güç odaklarının dahil olduğu kirli bir tezgah olduğunu belirten Bakan Varank, “Sınırımızın yanı başında terör devleti kurmak yıllardır için çok büyük planlar, çok büyük harcamalar yapılıyor. Binlerce TIR silah ve mühimmatın tutun da, beslenen paralı askerlere kadar harcadıkları paranın haddi hesabı yok. Kurdukları ve besledikleri örgütlerle bir takım kılıflara sokarak kendi hedeflerine ulaşmak için sinsice planları yapılıyor. Ülkemize yönelik terör saldırılarının, 6-8 Ekim olaylarının, ekonomik saldırıların, hatta ve hatta 15 Temmuz hain darbe girişiminin bu planların parçası olduğunu artık kamuoyu çok daha açık görüyor. Biz yıllardır bu tezgahı bozmak için her alanda mücadele yürütüyoruz. Siyasi iklime dahi tesir edebilen bu süreçten ülkemizi düzlüğe çıkarabilmek için adeta adı konmamış seferberlik içinde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin bir sesi”

Türkiye’nin kendi göbeğini kendi kesebilecek güce sahip olduğunu defalarca kanıtladığını söyleyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

“Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör koridoru planlarını bozduk. Odakların tüm umutlarını sona erdirecek bir adımı atmak üzereyiz. Yıllardır Türkiye sınırda bir terör devleti kurmak için büyük para harcayanlar, uğruna onlarca operasyona girişinler, Türkiye’nin bu adımlarından elbette rahatsız oluyor. Çıkardıkları gürültü yıkılan hayallerinin bir sesi.” Yılda 1 milyar dolara ulaşan ihracat

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ticaret merkezi ile ilgili de şunları söyledi:

"Bu bölge yüzde 95 doluluk oranı ve 15 binlik istihdam kapasiteyle geleceğe emin adımlarla ilerliyor. İTOB yılda 1 milyar dolara ulaşan ihracatıyla ekonomiye güç katıyor. Teknoloji liderliğinde inovatif üretimi teşvik ediyor. Burada birbirini tamamlayan üretim ve AR-GE ekosistemi bulunuyor. İzmir’in ihracatta ilk 5’te olmasının nedeni bunun gibi üretim merkezlerine sahip olması. Bu başarıda hükümetlerce izlediğimiz üretim ve yatırım politikalarının büyük önemi var. Türkiye genelinde yatırım teşviklerinden en fazla faydalanan üç şehirden biri İzmir. 17 yılda 56 milyar liralık sabit yatırımı destekledik. Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesini İzmir’de ilan ettik. Yatırımcıların bürokratik süreçlerini hızlandırıyoruz. Büyük yatırımların yanında istihdama ve ihracata katkı sağlayan, elini taşın altına koyan KOBİ’lerimizi de ihmal etmiyoruz. KOSGEB İzmir’de binlerce işletmeye 65 milyon lira nakit destek verdi.”

“Üretimde yapısal dönüşüm için farkındalık şart”

Özgün fikirlerin, yenilikçi teknolojilerin, yenilikçi bakış açısının üretime hakim olmasını arzuladıklarını kaydeden Bakan Varank, “Ancak bu şekilde uluslararası rekabet gücümüzü artırabilir ve küresel ekonomide söz sahibi olabiliriz. AR-GE faaliyetlerini destekliyoruz. İzmir’de 4 teknopark, 100’ün üzerinde AR-GE tasarım merkezi kurulmasına Bakanlığımız destek verdi. Buralardan yapılan ihracat 140 milyon dolar rakamını yakaladı. Üretimde yapısal dönüşüm için farkındalık şart. Kamu olarak nakit desteklerin yanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri paylaşmaya çalışıyoruz” dedi. “Çağrılarımızı lütfen yanıtsız bırakmayın”

Özel sektörün istekli, değişime hazır ve dönüşüme kolayca adapte olması gerektiğinin altını çizen Bakan Varank, “Cuma günü Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programını makine sektöründe çağrıya açtık. 28 Kasım’a kadar başvurular devam edecek. Program ülkede ilk defa uygulanıyor. Fikirden ürüne kadar tüm destekleri kurguladık. Alıcı ve satıcıyı aynı anda teşvik etmek istiyoruz. Yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetle üretimini hedefliyoruz. Hem cari açık verdiğimiz alanlarda üretim kapasitemizi geliştirecek hem de ileri teknoloji ürünlerde sıçrama yapacak fırsatları oluşturacağız. Türkiye’de yerleşik olmak kaydıyla tüm yabancı yatırımcılar da programa başvurabilecek. Program başarılı olsun diye Bakanlığın tüm kaynaklarını seferber etmiş durumdayız. Sizi üretime ve istihdama daha yoğun teşvik etmek adına yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz de çağrılarımızı lütfen yanıtsız bırakmayın. Programa başvurun. Ekonomik bağımsızlığı üretme azmi ile kazanacağız” diye konuştu.