HABER

Bakan Varank, Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 20:42 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın belediyeyi ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın belediyeyi ziyaretinde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı yer aldı. Bakan Varank’ı Nevşehir’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, kendisine kentte hayata geçirmeye hazırlandıkları projelere ilişkin bilgiler verdi. Arı, Türkiye’nin, hatta dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin ana merkezi konumundaki Nevşehir’in bugüne kadar turizmden yeterli payı alamadığını ve belediye olarak bu konuda önemli projeleri hayata geçirme aşamasında olduklarını söyledi. Bununla ilgili olarak en önemli projelerinin Nevşehir Kalesi etrafındaki yamaç yerleşim merkezinin turizme açılması olduğunu anlatan Başkan Arı, yaklaşık 400 bin metrekarelik alanı kapsayan bu alanı yeni bir turizm destinasyonu olarak sunacaklarını söyledi. Farklı ülkelerdeki örneklerden yararlanılarak hazırlanan projenin içerisinde sanat galerileri, müzeler, butik otel, alışveriş ve gezi alanlarının yer aldığını ifade eden Arı, “Bu alandaki tarihi dokuyu bozmadan projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bununla ilgili tüm hazırlıklarımızı yaptık ve yatırımcılarla görüşmelerimiz sürüyor. Projenin tamamlanması ile birlikte şehir merkezimiz turizm konusunda ciddi bir ivme yakalayacak. Şehrimize çekeceğimiz turizm yatırımları hem ülke turizmine hem de Nevşehir ve Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunacak” dedi.
Arı, Bakan Varank’a belediyenin farklı projelerine ilişkin de bir sunum yaparak, istişarelerde bulundu. Bakan Varank, “Nevşehir bizim için göz bebeği şehirlerimizden biri. Nevşehir, turizmin yanı sıra tarım anlamında çok önemli bir şehir ve biz Nevşehirimizin daha da gelişmesini ve bir cazibe merkezi haline gelmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Belediye Başkanı Rasim Arı, günün anısına Bakan Varank’a yöresel Hitit desenli testi hediye etti. Bakan Varank, Nevşehir Belediyesi ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

PARTNERElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakipElektrikli dünyasını sallayan lansman! Tesla'ya efsane rakip
Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştirÇelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebiAK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

Katliam yapmıştı! Tüm detayları mahkemede anlattı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Akşener'in montajlı fotoğrafını gösterdi! Çok sert tepki geldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır disiplin kuruluna sevk edildi

AK Parti'den Pelin Gündeş Bakır için ihraç talebi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'EYT' açıklaması: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var

AK Parti'den 'EYT' açıklaması!

AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti MYK toplandı

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

12 vekil hakkında flaş gelişme!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.