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  4. Bakan Varank: ”Ocak-Kasım 2019’da 104 milyar liralık yatırıma ’tamamlama vizesi’ verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu”

Bakan Varank: ”Ocak-Kasım 2019’da 104 milyar liralık yatırıma ’tamamlama vizesi’ verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Bakan Varank: ”Ocak-Kasım 2019’da 104 milyar liralık yatırıma ’tamamlama vizesi’ verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma ’tamamlama vizesi’ verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. sosyal medya hesabından teşviklerle ilgili açıklama yaptı. Varank, “Ocak-Kasım döneminde 104 milyar TL’lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu. Yüzde 46’sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar TL’lik yatırıma yeni teşvik belgesi verdik, 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz. 2020 yılında yatırımlar öncülüğünde büyüyeceğiz. Kasım ayında 6 milyar TL’lik yatırıma tamamlama vizesi verdik, 14 bin 705 vatandaşımız işbaşı yaptı. Yüzde 45’i imalat sanayisinde olmak üzere 13,7 milyar TL’lik yatırımın önünü açtık, 20 bin 714 ilave istihdam öngörüyoruz” dedi.

Bakan Varank: ”Ocak-Kasım 2019’da 104 milyar liralık yatırıma ’tamamlama vizesi’ verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu”

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