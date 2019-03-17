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Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu.Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Varank, beraberinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve diğer yetkililerle Siirt OSB’de faaliyet gösteren Fıstık İşleme Tesisi ile ambalaj ve matbaa fabrikasında bez çanta üreten bir fabrikayı gezdi.Fıstık İşleme Tesisinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Varank, daha sonra tesiste paketlenen fıstıkların yer aldığı standı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) incelemelerde bulundu.
Kentteki temaslarını sürdüren Bakan Varank, beraberinde Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve diğer yetkililerle Siirt OSB’de faaliyet gösteren Fıstık İşleme Tesisi ile ambalaj ve matbaa fabrikasında bez çanta üreten bir fabrikayı gezdi.
Fıstık İşleme Tesisinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Varank, daha sonra tesiste paketlenen fıstıkların yer aldığı standı ziyaret etti. Fıstık paketlerini inceleyen Varank, bunları basın mensuplarına tanıttı. Varank, daha sonra ambalaj ve matbaa fabrikasında üretilen bez çantaları inceleyerek İşletme sahibinden bilgi aldı. Bakan Varank, daha sonra Siirt’ten ayrıldı.

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu

Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu
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