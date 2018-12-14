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Bakan Varank, Samsun'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Samsun'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.  Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunup, inceleme ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun’a geldi.

Bakan Varank, Samsun'da

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Samsun'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunup, inceleme ve toplantı programlarına katılmak üzere Samsun’a geldi. Bakan Varank, ilk olarak Samsun Lojistik Merkezi’ne giderek burada incelemelerde bulundu. Tesisin kapasitesi ve durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Varank ardından Tersane Alanı ile Samsun Metal ve Metroloji Test ve Kalibrasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Tesisleri gezen Bakan Varank daha sonra Samsun Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan cerrahi el aletleri üreten bir fabrikaya gitti. Fabrikayı gezen Bakan Varank, üretim ile ilgili bilgi aldı. Bakan Varank'a ziyaretleri sırasında, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.

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