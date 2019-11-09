Bakan Varank: Sanayi sicil sistemine kayıt olun (2)

BAKAN VARANK: TOPYEKÜN KALKINMIŞ BİR TÜRKİYE HEDEFİMİZ VAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya'da, Galericiler Sitesi arkasında yapılan 'Malatya Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk ve Borsası Projesi' temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin, kayısı pazarında tek söz sahibi olmak için stratejik bir hamle yaptığını ifade etti. Bakan Varank, bu tesise 13 milyon Euro'luk yatırım yapacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu yatırım ile kayısı ihracatında daimi üstünlük elde edeceğiz. Elektronik ürün senetleriyle kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler nakde çevrilebilecek. Şehrimize dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunu kazandıracağız. Malatya dünyada yaş kayısı üretiminde yüzde 17’lik, kuru kayısı üretiminde ise yüzde 75'lik bir paya sahip. Yine kuru kayısıda, dünya ihracatının yüzde 60’tan fazlası bu şehirden yapılıyor. Yani ülkemiz açısından son derece stratejik bir tarım ürününden bahsediyoruz. Temelini attığımız bu lisanslı depo, Bakanlığımızın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenecek. Buraya 13 milyon Euro’luk bir yatırım yapacağız. Avrupa Birliği ve ülkemiz arasındaki mali işbirliği kapsamında 12 senedir Rekabetçi Sektörler Programı’nı uyguluyoruz. Program aracılığıyla farklı sektörlerde büyük ölçekli projelere mali destek sağladık, sağlamaya da devam ediyoruz. Şanlıurfa’da Göbeklitepe ve Samsun Tekkeköy’de Lojistik Merkezi uyguladığımız programın izlerini taşıyan projelerden sadece birkaçı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte, bölgesel kalkınma konusu artık Bakanlığımız görev ve sorumluluğunda. Topyekün kalkınmış bir Türkiye hedefimiz var. Bunun için bölgelerimizin potansiyelini değerlendiriyor, büyümeye ve kalkınmaya katkılarını en yüksek seviyeye çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Temelini attığımız lisanslı depo da bu amaca hizmet eden bir çalışma. Bugüne kadar Giresun’da fındık, Şanlıurfa'da pamuk ve hububat alanında 3 farklı lisanslı depoya 30 milyon Euro yatırım yaptık. Malatya'ya yapacağımız bu yatırım, kuru kayısının arz süresini uzatacak. Kayısının ortak kullanıma uygun bir şekilde işlenmesi ve paketlenmesi için gerekli makine ve ekipman burada yer alacak. Böylelikle, KOBİ'ler arasındaki işbirliğini ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmayı hedefliyoruz. Kuracağımız tesisteki elektrik ihtiyacının yüzde 40'ı, güneş enerjisiyle karşılanacak. Burada yine, ürün standardizasyonunu sağlamak üzere, gerekli test ve analizlerin yapılabileceği bir laboratuvar da kuracağız. Lisanslı depoculukla kuru kayısı borsasını da hayata geçireceğiz. Elektronik ürün senetleriyle, kuru kayısı ticaretini kolaylaştıracağız. Bu senetler sayesinde ürün teminat olarak kullanılabilecek, nakde çevrilebilecek ve üreticilerin nakit ihtiyacı hızlı bir şekilde karşılanabilecek. Senet sahipleri ürünleri hakkında güncel bilgi ve kontrol imkânına erişecek, böylelikle de ticari işlemler güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülecek. Hiç şüphe yok ki bu yatırım hem Malatya’ya, hem de ülkemize katma değer olarak misliyle dönecek. İhracatında dünya lideri olduğumuz kuru kayısıda, daimi bir üstünlük elde edeceğiz."

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

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