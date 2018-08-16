Bakan Varank sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sağlam sanayi altyapısı ve dinamik girişimcilerin Türkiye'ye yönelik iç ve dış saldırılarla mücadelede ülkenin en önemli dayanağı olduğunu belirterek, "Finansal saldırılarla sanayimize zarar vermek isteyenlere karşı bakanlık olarak gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu süreçten sanayimizin olumsuz etkilenmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, haziran ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttığına işaret eden Varank, Türkiye ekonomisinin sanayinin öncülüğünde güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurguladı.

Varank, yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 büyüdüğünü anımsatarak, böylece ilk altı ayda sanayi üretimindeki artışın yüzde 7,7 olduğuna dikkati çekti.

Haziran ayı sanayi üretiminde yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yüzde 17,9'luk artışın Türkiye'nin yakalamak istediği trendin bir göstergesi olduğunun altını çizen Varank, şöyle devam etti: