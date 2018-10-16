Bakan Varank sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksinin ağustosta piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğini belirterek, "Veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır." ifadesini kullandı.

Varank, yazılı açıklamasında, ağustos ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Ağustosta sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğine işaret eden Varank, endeksin geçen yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdiğini hatırlattı.

Varank, ağustos ayıyla birlikte 8 ayda sanayi üretimindeki artışın yüzde 6,6 olduğunu aktararak, "Bu veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.