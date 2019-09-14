Bakan Varank, Savaşan İHA yarışmacılarını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savaşan İHA yarışmacılarını ziyaret etti. Bakan Varank, Rus savaş uçakları hakkında, “Ruslarla, uçakla ilgili adım atmamız gerekirse bundan çekinmeyiz” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknolojileri Festivali TeknoFest kapsamında Yenikapı’da düzenlenen Savaşan İHA yarışmasını yerinde inceledi. Yarışmacıları tek tek ziyaret eden Varank, yarışmacılardan bilgi aldı. Bakan Varank, İHA uçurarak, İHA yarışmasının startını verdi. Heyecanın yüksek olduğu yarışmada, yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Döner kanat ve sabit kanat kategorilerinde yarışan katılımcılar, keyifli dakikalar geçirdi. Öte yandan döner kanat kategorisinde galip gelen takıma 150 bin Lira, sabit kanat kategorisinde ise 250 bin Liralık ödül verilecek.

“Bu sene 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz”

TeknoFest hakkında bilgi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu festival 7’den 77’ye tüm halkımızda bir heyecan oluşturmak onları teknoloji ile buluşturmak için yaptığımız bir festivaldir. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin geleceğin teknolojileri ile yetişmesini bu alanlarda çalışmasını istiyoruz. Biz Türkiye’yi özellikle teknoloji alanında havacılık ve uzay teknolojileri alanında lider ülke konumuna getirmek istiyoruz. Bu sene Ukrayna’dan Rusya’dan hava araçları gelecek. Hem araçlarını sergileyecekler hem de gösteriler yapacaklar. Biz festivalimizi uluslararası bir boyuta taşımak istiyoruz. Geçen sene 550 bin katılımcı vardı. Bu sene 1 milyondan fazla katılımcı bekliyoruz” dedi.