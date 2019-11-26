Bakan Varank: Savunma sanayi şirketlerimiz 5 yılda 7 milyar liralık sipariş aldı

Selen YALAZ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) geliştirdiği 9 ürün, Hava Kuvvetlerimizin envanterine girdi. Bu ürünler için savunma sanayi şirketlerimiz son 5 yılda 7 milyar liraya yakın yurtiçi ve yurtdışı sipariş aldı" dedi.

Bakan Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2020 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Varank, SAGE'nin milli savunma sanayisi için önemli çalışmalarda bulunduğunu söyledi. Varank, F-16'lardan atılabilen Görüş İçi ve Görüş Ötesi Hava-Hava Füzeleri'ne ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek "GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirmekte olduğumuz iki yeni Hava-Hava Füzesiyle, büyük maliyetlerle yurt dışından sınırlı sayıda alabildiğimiz füzeleri, artık kendimiz üreteceğiz" diye konuştu.

Bakan Varank, bilişim ve bilgi güvenliğinde Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'nin (BİLGEM) kritik görevler üstlendiğini belirterek, "İHA mühimmatları başta olmak üzere, füze sistemlerinin ileri yarı iletken dedektörlerini, Yarı İletken Araştırma Laboratuvarımızda üretiyoruz. Ülkemizin kritik kurumları ve NATO’nun kullanımı için, bilgi güvenliği sistemleri ve kripto cihazları geliştiriyoruz. Katlanabilir metal mayın detektörü OZAN’ı geliştirip, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. Milli İşlemci 'ÇAKIL'ın ilk prototipini 2020 yılında üreteceğiz. Sinyal istihbaratında işaret tanıma için yapay zekâ kullanan Çok Boyutlu Telsiz Haberleşme İşaret Analiz Platformu 'KAŞİF’i önümüzdeki sene tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

'HIZLI TREN PROTOTİPİ 2023’TE RAYLARLARA BULUŞACAK'

Bakan Varank, ulaşım araçları alanındaki çalışmaların etkin bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek, "11'inci Kalkınma Planındaki sektörel öncelikler çerçevesinde raylı sistemleri odağımıza aldık. Yerli firmalarımız artık Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerine raylı sistem araçları ihraç ediyor. Bu araçların tüm kritik bileşenlerini daha yüksek yerlilik oranlarıyla üretmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla; TÜBİTAK ve TCDD ortaklığında Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü'nü kurduk. Enstitü, ülkemizin ihtiyaç duyduğu demiryolu teknolojilerini yerli ve milli imkânlarla tasarlayarak geliştirecek. Milli Yüksek Hızlı Tren projesi kapsamında, ilk prototipi 2023 yılında raylarla buluşturacağız" dedi.

Bakan Varank, 'Türkiye'nin Otomobil' projesinin devam ettiğini belirterek, "Bu proje elektrikli, otonom ve bağlantılı araç teknolojilerinin temelden dönüştürdüğü otomotiv endüstrisinde ülkemize bir fırsat penceresi sunacak" dedi.

'İMECE VE TÜRKSAT 6A İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI'

İlk metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE'nin 2021'de uzaya fırlatılmasının planlandığını kaydeden Bakan Varank, "Uydumuzda, dünya çapında önemli bir yenilik olarak kendi geliştirdiğimiz elektrikli itki sistemi teknolojisi kullanılacak. İMECE ve bu yılsonunda tamamlayacağımız milli uydu yer istasyonu projeleriyle, bir uydu sisteminin tüm unsurlarını kendi üretebilen sayılı ülkeler arasına gireceğiz. Tasarım, test ve entegrasyonu yüzde 100 yerli, pek çok alt bileşeni ülkemizde üretilen ilk milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A, 2021’de tamamlanacak" diye konuştu.

Milli İşletim Sistemi Dağıtımı PARDUS'un yeni nesil 19 sürümünün bu yıl çıkarıldığını ifade eden Bakan Varank, "Milli Savunma Bakanlığı’nda, bazı belediye ve hastanelerde, AFAD'da ve okullardaki etkileşimli tahtalarda PARDUS kullanılıyor. PARDUS kapsamında geliştirilen siber güvenlik çözümü Ahtapot, ülkemizi NATO tatbikatlarında başarıyla temsil ediyor" diye konuştu.

'175 BAZ PUAN FAİZ İNDİRDİK'

Yılın ilk 10 ayında, 1 milyon 354 bin 934 ölçü aletinin muayenesini gerçekleştirildiğini belirten Varank, teknik düzenlemelere aykırı bulunan 3 bin 900 ölçü aleti için ceza kesildiğini ifade etti. Bakan Varank, periyodik muayenesi geçmiş ölçü aletleri için ise, "Bir defaya mahsus tanınan muafiyetle; atıl durumda bulunan 130 milyon lira değerindeki 160 bin cihazı yeniden ekonomiye kazandırdık" ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme alanındaki ilk destek programı olan KOBİGEL ile KOBİ'lere 71.5 milyon liralık kaynak sağlandığını belirten Bakan Varank, "Uygulamaya yeni başladığımız KOBİ Finansman Destek Programıyla da işletme ve makine teçhizat kredilerinde finansmana erişimi kolaylaştırıyor. Bu programda geçtiğimiz hafta 175 baz puan faiz indirdik. Kredi Garanti Fonu tarafından uygulanan yüzde 1,5’luk teminat bedelini de yüzde 1’e çekiyoruz" dedi.

'MİLLİ UZAY PROGRAMINI 2020'DE İLAN EDECEĞİZ'

Bakan Varank, Türkiye'nin 20 yıllık hayalini gerçekleştirerek Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kurumun yapılanmasını sürdürürken, bir yandan da teknik projeleri planlamaya başladık. 'Uzayda olmayan ülkelerin, gelecekte yeryüzünde sözü olmayacak' anlayışıyla hazırladığımız Milli Uzay Programını, 2020 yılında ilan edeceğiz. Türkiye Uzay Ajansı, yeni kurulmuş olmasına rağmen, pek çok ülkeden işbirliğine yönelik teklifler alıyor. Ukrayna ve Macaristan ile Uzay Alanında İşbirliği Mutabakat Zabıtlarını imzaladık."

Bakan Varank, 2020 yılı toplam bütçelerinin 14 milyar 257 milyon 291 bin lira olduğunu belirterek, bu bütçenin 'milli teknoloji güçlü sanayi' vizyonuyla milletin refahını artırmak için hassasiyetle kullanılacağını kaydetti.

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