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  4. Bakan Varank: Şeffaf soruşturma, İran'ın imajına katkı sağlayacaktır

Bakan Varank: Şeffaf soruşturma, İran'ın imajına katkı sağlayacaktır

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili, "Kazayla ilgili şeffaf soruşturmanın yürütülmesi, komşumuz İran'ın dünyadaki imajına da katkı sağlayacaktır" dedi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İran'da Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili, "Kazayla ilgili şeffaf soruşturmanın yürütülmesi, komşumuz İran'ın dünyadaki imajına da katkı sağlayacaktır" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Bakan Varank, İran'ın Türkiye ile kadim dostluk ilişkileri olduğunu söyledi. Bakan Varank, bölgedeki kritik gelişmeler dikkate alındığında, iki ülke arasındaki yakın istişarenin sürdürülmesinin her zamankinden daha fazla önem taşıdığını belirtip, "Yakın diyaloğumuzu ve çok yönlü iş birliğimizi geliştirmemiz halklarımızın menfaatine olduğu kadar bölgelerimizin istikrar ve refahına da önemli katkılar sağlayacaktır. Karşılıklı gayretlerimizle özellikle sanayi, teknoloji ve bilim alanlarında iş birliğimizi daha da ileri noktalara taşıyabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.
Bakan Varank, İran'ın hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü açıkladığı Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, "Kazayla ilgili şeffaf bir soruşturmanın yürütülmesi, komşumuz İran'ın dünyadaki imajına da katkı sağlayacaktır" dedi.
İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sorena Sattari ise İran ve Türkiye arasındaki tarihi ilişkinin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Özellikle de son yıllarda İran'da bilime dayalı ekonomiyi geliştirmek adına çok güzel gelişmeler oldu. İran devletinin son birkaç yılda geliştirdiği programlarda da bu alanda çok büyük şirketler geliştirildi. Bu şirketler hem ülkemizde hem de bölgesel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve tıp alanında büyük faaliyetlerde bulundu ve önemli sonuçlar elde etti. Yarın da İstanbul'da Türk şirketlerinin misafiri olarak bir konferansa katılacağız. Bu çerçevede İran'dan da bana yaklaşık 80 şirketin temsilcisi eşlik ediyor. Bunlar Türk şirketleriyle anlaşmalar imzalamak üzere Türkiye'ye geliyorlar."

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