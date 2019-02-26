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Bakan Varank: Sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 14:43 | Son Güncelleme

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarımsal üretimde sürekliliği arttırmak ve sebze meyve fiyatlarındaki dalgalanmanın önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşviklerini revize ettiklerini açıkladı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarımsal üretimde sürekliliği arttırmak ve sebze meyve fiyatlarındaki dalgalanmanın önlenmesi amacıyla sera yatırımları teşviklerini revize ettiklerini açıkladı. Bakan Varank, "Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabah saatlerinde Elazığ'a geldi. Havaalanında Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Zülfü Tolga Ağar ile Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve ilgililer tarafından karşılanan Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgesi'ne geçerek, sanayicilerle biraraya geldi. Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında AK Parti politikalarının merkezinde üretim olduğunu söyledi. Küresel rekabette iddialı sanayi ve teknoloji yetkinliklerini ülkeye kazandırmayı amaçladıklarını belirten Bakan Varank, "İşin AR-GE’sinden tutun da, ürettiğiniz ürünün ticarileşmesine varıncaya kadar tüm aşamaları destekliyoruz. Milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonumuzu ortaya koyduk. Amacımız, küresel rekabette her zaman bizi iddialı kılacak sanayi ve teknoloji yetkinliklerini ülkemize kazandırmak. İşte biz, bu mevcut kabiliyetleri daha ileri taşımanın derdindeyiz. Hem geleneksel sektörlerimizde hem de sıçrama potansiyeli gördüğümüz yeni alanlarda bize çağ atlatacak uygulamaların peşindeyiz. İşte bu yüzden yurdun dört bir yanını geziyor, tüm paydaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz. Çözüm odaklıyız, fikirlerinizi hayata geçirmede size yardımcı olmak istiyoruz" dedi. İstihdam ve üretim teşviki için önemli düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Bakan Varank, şöyle devam etti: "Son dönemde reel sektörde istihdamı ve üretimi teşvik etmek için önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. İstihdam cephesinde asgari ücret desteği, 5 puanlık SGK prim indirimi ve bölgesel istihdam teşviklerimiz devam ediyor. OSB’lerdeki yatırımcılarımız için arsa tahsis süreçlerini hızlandırdık. Yine OSB’lerde yapı ruhsatını almasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılara bir şans daha verdik. Uzatma sürelerini yeniden başlattık. Bu sayede yatırımların tamamlanmasının önünü açtık." 'SERA YATIRIMI TEŞVİKLERİMİZİ REVİZE EDİYORUZ' Bakan Varank, sera yatırımı teşviklerini de revize ettiklerini açıklayarak, "Tarımsal üretimde sürekliliği artırmak için somut bir adım atarak sera yatırımı teşviklerimizi revize ediyoruz. Bundan böyle en az 25 hektarlık arazide, minimum 5 milyon lira yatırım tutarına sahip modern seracılık yatırımları da öncelikli yatırım teşvikinden faydalanabilecek. Bir diğer değişikliğimizi de bölgesel teşvikten faydalanmak isteyenler için yapıyoruz. Gelişmiş bölgelerde sera yatırımı yapmak isteyenler için minimum arazi kapasitesini 40 dekardan 20 dekara indiriyoruz. Bakın bu reform, tarımsal üretimi teşvik eden bir reform. Temel amacımız, arz artışları yoluyla, sebze meyve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek" diye konuştu.

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