Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kandil'in, Pensilvanya'nın, batının gözü bu seçimlerde. En ufak bir zayıflama emaresi gördüğünde bir köşede sinmiş bekleyen güçler, yine aynı hain tuzakları harekete geçirmek için bekliyorlar ama biz bunlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Varank, Siteler'de esnaf ziyaretinde bulundu.

İlk olarak Keresteciler Sitesi esnafıyla bir araya gelen Varank'a, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı eşlik etti.

Varank, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da okurken Siteler'in farkında olmadığını, bu bölgenin değerini evleneceği zaman anladığını söyledi. O dönemde eşiyle 2 gün Siteler'deki mağazaları dolaştığını belirten Varank, "O zaman dedim ki 'Siteler diye bir yer varmış, ne kadar da değerliymiş. Bu site tüm Türkiye'de etkiliymiş. Buradan dünyaya ihracat yapılıyormuş.' Ben o zaman bunun farkında vardım." diye konuştu.

Mobilyada KDV indirimine yönelik sürenin uzatıldığını anımsatan Varank, "Bu, sizlerden gelen bir talepti. İşlerinizin açılarak devam etmesi için size katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.