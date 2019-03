Bakan Varank Siteler’de keresteciler esnafıyla buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siteler’de keresteciler esnafıyla bir araya geldi. Bakan Varank, "Biz var oldukça vatanımıza, milletimize yönelen her türlü saldırının üstesinden geleceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siteler’de keresteciler esnafıyla bir araya geldi. Esnafla tanışma ve istişare toplantısı düzenleyen Bakan Varank, mobilyada KDV’yle ilgili sürenin uzatıldığını kaydederek, “Bu sizlerden gelen bir talepti. İşlerinizin açılarak devam etmesinde size katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, Siteler’in değerinin farkında olduklarını belirterek, üretim alanlarıyla ilgili bütün konuların bakanlığın uhdesinde olduğunu ve önümüzdeki dönemde Siteler’in bütün ihtiyaçlarını takip edeceklerini açıkladı.

"Sadece söylemek için söz söyleyen rakiplerle karşı karşıyayız"

Varank, karşılarında projesi olan bir rakiplerinin olmadığını, sadece AK Parti’ye zarar vermek amacıyla oluşturulan bir ittifak olduğunu söyledi. Esnafa, sandığa giderken bunları göz önünde bulundurmaları istediğine dikkat çeken Varank, “31 Mart bir yerel seçim. Şehirlerimizin kaderlerine karar verecek yöneticileri tayin edeceğiz. Karşımızda şehirleriyle ilgili söz söyleyen, bir proje ortaya koyan adaylar yok. Onların tek bir amacı var; ’Biz nasıl bu seçimde AK Partiyi zayıflatırız’ diye bir arata gelmiş dört tane partiden bahsediyoruz. Şu anda görüyoruz ki bu dört birbirine benzemez parti bir araya gelmiş bir adayı büyükşehirde destekliyorlar. Neden? Onların tek dertleri, acaba Türkiye’de 17 yıldır devam eden, Türkiye’yi kalkındırmaktan başka gayesi olmayan siyasi harekete nasıl zarar veririz diye düşünüyorlar. Sizlerin sandığa giderken bunu mutlaka düşüneceğinize eminim. Sadece söylemek için söz söyleyen rakiplerle karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.

’’Bizim milli ve manevi değerlerimizde büyük yer tutan Altındağ’ı AK Parti belediyeciliğiyle ayağa kaldırdık’’ diyen Varank, ’’Asım beyle bu hizmetleri katlayarak devam ettirmek istiyoruz. Büyükşehirde de Özhaseki başkanımız var. Şehirlerin neye ihtiyacı varsa ona göre Türkiye’ye bir şehircilik yasası kazandırmış, oldukça çalışkan bir kimse” dedi.

’’Biz var oldukça vatanımıza, milletimize yönelen her türlü saldırının üstesinden geleceğiz’’

15 Temmuz’da Cumhur İttifakının temellerinin atıldığını dile getiren Varank, 17 yıldır Türkiye’yi kalkındırma çabasında her türlü mücadelenin edildiğini açıkladı. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çalışmaların hızla devam ettiğini dile getiren Varank, şunları kaydetti:

’’17 yıldır Türkiye’yi kaldırma mücadelemizde her türlü kumpasla mücadele ettik. Ülkemizi muasır medeniyetlere çıkarma mücadelemizi sürdürüyoruz. 15 Temmuz gecesi Cumhur İttifakımız kurulmuş oldu. Bizler vatan müdafaası için bir araya geldik. Biz Cumhur İttifakımızı pazara kadar değil mezara kadar devam ettireceğiz. Biz var oldukça vatanımıza, milletimize yönelen her türlü saldırının üstesinden geleceğiz. Bu seçime sadece belediye seçimleri olarak bakmayanlar var. Bir köşede sinmiş bekleyen güçler yine aynı hain planları harekete geçirmek için bekliyorlar. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bunu da sizlerin desteğiyle yapabiliriz.’’

Varank, Cumhur İttifakı Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğinin de katıldığı ziyaret sonrasında,Siteler’de mağazaları gezerek esnafla sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Varank, vatandaşın sorunlarını dinleyerek, yardımcı olunacağı konusunda da söz verdi.